Petrolde arz kesintisi olabilir
OPEC ve birlikte hareket eden ülkeler arz kesintisini günlük 1.6 milyon varile çıkarabilir.
Irak Petrol Bakanı Thamer Ghadhban, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden petrol üreticilerinin üretimi günde yaklaşık
400,000 varil düşürerek, günlük üretim kesintisini 1.6 milyon varil seviyesine çıkarmayı değerlendireceklerini söyledi.
Ghadhban dün Bağdat'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, OPEC ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+'nın, bu hafta Viyana'daki toplantılarda arz kesintilerini artırmayı düşüneceklerini söyledi.
OPEC+ piyasayı dengelemek ve fiyatları yükseltmek için üç yıldır üretim miktarlarını eşgüdüm içinde belirliyor. Bu yılın Ocak ayından bu yana petrol arzını günde 1.2 milyon bazında düşürmeye yönelik mevcut anlaşma, Mart ayının sonunda sona eriyor.
Ghadhban, Irak'ın Pazar günü itibariyle arz kesintisi anlaşmasına yönelik uyumunun %100'ü aştığını ve Kürt bölgesel yönetiminden yapılan üretimi sınırlayan anlaşmanın da uyuma yardımcı olacağını belirtti.
Irak Petrol Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'dan sonra OPEC'in ikinci büyük petrol üreticisi olan Irak'ın Kasım ayında ortalama 3.5 milyon varil ham petrol ihraç ettiğini söyledi.
TASS haber ajansında yer alan habere göre de, Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak Cuma günü OPEC ve birlikte hareket eden ülkelerin petrol üretim anlaşmasının uzatılıp uzatılmayacağına karar vermeden önce Nisan ayına kadar beklemelerini tercih edeceğini belirtti.
Ancak 5-6 Aralık tarihlerinde Viyana'da yapılacak toplantıda yeni bir anlaşmaya varmaya çalışan OPEC'in pekçok üyesi Novak'ın yaklaşımına karşı çıkabilir.
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