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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.12.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Petrolde arz kesintisi olabilir

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Petrolde arz kesintisi olabilir

OPEC ve birlikte hareket eden ülkeler arz kesintisini günlük 1.6 milyon varile çıkarabilir.

Irak Petrol Bakanı Thamer Ghadhban, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden petrol üreticilerinin üretimi günde yaklaşık
400,000 varil düşürerek, günlük üretim kesintisini 1.6 milyon varil seviyesine çıkarmayı değerlendireceklerini söyledi.

Ghadhban dün Bağdat'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, OPEC ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+'nın, bu hafta Viyana'daki toplantılarda arz kesintilerini artırmayı düşüneceklerini söyledi.

OPEC+ piyasayı dengelemek ve fiyatları yükseltmek için üç yıldır üretim miktarlarını eşgüdüm içinde belirliyor. Bu yılın Ocak ayından bu yana petrol arzını günde 1.2 milyon bazında düşürmeye yönelik mevcut anlaşma, Mart ayının sonunda sona eriyor.

Ghadhban, Irak'ın Pazar günü itibariyle arz kesintisi anlaşmasına yönelik uyumunun %100'ü aştığını ve Kürt bölgesel yönetiminden yapılan üretimi sınırlayan anlaşmanın da uyuma yardımcı olacağını belirtti.

Irak Petrol Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'dan sonra OPEC'in ikinci büyük petrol üreticisi olan Irak'ın Kasım ayında ortalama 3.5 milyon varil ham petrol ihraç ettiğini söyledi.

TASS haber ajansında yer alan habere göre de, Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak Cuma günü OPEC ve birlikte hareket eden ülkelerin petrol üretim anlaşmasının uzatılıp uzatılmayacağına karar vermeden önce Nisan ayına kadar beklemelerini tercih edeceğini belirtti.

Ancak 5-6 Aralık tarihlerinde Viyana'da yapılacak toplantıda yeni bir anlaşmaya varmaya çalışan OPEC'in pekçok üyesi Novak'ın yaklaşımına karşı çıkabilir.

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