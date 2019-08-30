Petrol ithalatı haziranda azaldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPetrol ithalatı haziranda azaldı
GeriEkonomi Petrol ithalatı haziranda azaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
30.08.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Petrol ithalatı haziranda azaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Petrol ithalatı haziranda azaldı

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 azalarak 3 milyon 151 bin 387 tona indi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Haziran Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 15,5 artışla 2 milyon 116 bin 479 tona yükseldi. 

Söz konusu ayda en fazla ham petrol ithalatı 898 bin 915 tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 754 bin 480 bin tonla Rusya, 145 bin 255 tonla Kazakistan izledi. 
Motorin ithalatı ise haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39,7 azalışla 751 bin 48 tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu. 

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 azalarak 3 milyon 151 bin 387 tona düştü. 

Haziranda motorin türleri üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 artışla 1 milyon 54 bin 13 tona, benzin türleri üretimi yüzde 17,3 artışla 448 bin 784 tona çıktı. Havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 0,4 azalarak 444 bin 411 tona indi. 

Söz konusu ayda toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise yüzde 17,6 artarak 2 milyon 562 bin 597 tona çıktı. 

PETROL İHRACATINDA YÜZDE 73,1'LİK ARTIŞ

Havacılık yakıtları ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artışla 428 bin 889 tona, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 268,2 artışla 242 bin 440 tona yükseldi. 

Bu dönemde motorin türleri ihracatı yüzde 367,6 artışla 42 bin 669 tona, benzin türleri ihracatı ise yüzde 20,3 artarak 250 bin 493 tona çıktı. Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 73,1 artarak 1 milyon 187 bin 250 tona yükseldi. 

Bu arada, Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azalışla 2 milyon 396 bin 628 tona düştü. 

Söz konusu ayda motorin türleri satışı yüzde 7,8 azalarak 1 milyon 994 bin 974 tona gerilerken, benzin türleri satışı yüzde 0,9'luk bir artışla 221 bin 448 tona yükseldi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
İşte memurların kuruşu kuruşuna alacakları zamlar
SPK'dan ceza ve suç duyurusu yağmuru
TOTAL Oil Türkiye’ye 5 uluslararası ödül
4 proje daha mühürlendi