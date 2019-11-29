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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.11.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Peron sayısı artacak! Geçişler hızlanacak

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Peron sayısı artacak! Geçişler hızlanacak

Modernizasyon çalışmaları tamamlanınca, tırların işlemlerini yapan çıkış peronu 5'den 8'e, giriş peronu ise 4'ten 5'e çıkacak.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, modernizasyon çalışmaları tamamlanınca, tırların işlemlerini yapan çıkış peron sayısı 5'ten 8'e, giriş peronu ise 4'ten 5'e çıkacak Kapıkule Sınır Kapısı'nda, "Vakit kayıplarını minimize, geçiş sayılarını ise maksimize etmeye çalışıyoruz." dedi.

Turagay, Bulgaristan Gümrük İdaresi Başkanı Georgi Kostov ve beraberindeki heyetle Kapıkule Sınır Kapısı'nda araç geçişlerinin hızlandırılması için bir araya geldi. Turagay ve Kostov, daha sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, özellikle Kapıkule'de zaman zaman oluşan tır kuyruklarının herkes için sıkıntı oluşturduğunu, bu problemi çözmek için Bulgar yetkililerle sık sık bir araya geldiklerini söyledi.

Tır şoförlerinin bu kuyruklarda çile çekmelerini istemediklerini vurgulayan Turagay, Türk ve Bulgar gümrüklerinin tır kuyruklarının önlenmesi noktasında yoğun tempoda çalıştığını ifade etti.

"TIR GİRİŞ ÇIKIŞINDA YÜZDE 20 ARTIŞ OLDU"

Tır giriş çıkış sayısında geçen seneye göre bu yıl yüzde 20 artış olduğunu anlatan Turagay, şöyle devam etti:
"Rekor sayıları görmeye başladık. Giriş ve çıkış rakamları günlük 1300'lere yaklaştı. Bunlar azımsanacak rakamlar değil, rekor rakamlar. Bu bizi mutlu ediyor ama Bulgar tarafında hala 20 kilometre civarında kuyruk var. Bizim burada kuyrukta bekleyen yok fakat hepsi tır parkında bekliyor. Biliyorsunuz bu konuda tır parkları genişletildi. Tır şoförlerimizin elverişli ortamda beklemeleri sağlandı. Bunlar hep olumlu adımlar."

Turagay, tır geçişlerinin hızlanması için hem Türk hem de Bulgar tarafında bazı önlemler alındığını dile getirdi. Rıza Tuna Turagay, Kapıkule Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla giriş ve çıkış peron sayılarının artacağını belirterek, "Modernizasyon çalışmaları tamamlanınca 8 çıkış, 5 giriş peronu olacak. Karşı tarafta da bu kapsamda 10 giriş peronu yapılmıştı. Vardiya değişim saatlerinin eşitlenmesi konusunda Bulgar yetkililerle mutabık kaldık. Vakit kayıplarını minimize, geçiş sayılarını maksimize etmeye çalışıyoruz. Gümrüklerimizden en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz. Ben Sayın Kostov'a çok teşekkür ediyorum. Her türlü konuda bizimle işbirliğine hazırlar." diye konuştu.

"İKİ ÜLKENİN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT ETMEMELİ"

Bulgaristan Gümrük İdaresi Başkanı Georgi Kostov ise Kaptan Andreevo Sınır Kapısı tır trafiğinin son 4 yılda 2 kat yükseldiğini söyledi. Tır geçişlerini daha da hızlandırmak istediklerini ifade eden Kostov, "Biz de bu geçişlerin en hızlı şekilde yapılmasını isteriz fakat sayısal olarak yükseliş her iki ülkenin güvenliğini tehdit edecek şekilde olmamalı. Biz Sayın Turagay ile tır geçişlerinin hızlanması ve alınacak önlemler konusunda hemfikiriz." dedi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda şu anda tırların işlemleri 5 çıkış, 4 giriş peronunda yapılıyor. 

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