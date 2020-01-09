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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.01.2020 - 07:42,Son Güncelleme:/

Pegasus Havayolları, İran ve Irak'a tarifeli uçuşlarını durdurdu

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Pegasus Havayolları, İran ve Irak'a tarifeli uçuşlarını durdurdu

Pegasus Havayolları, bugün İran ile Irak'a yapacağı tarifeli uçuşlarını durdurdu.

Şirketten bilgiye göre, havayolu şirketi, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle, Irak'ta başkent Bağdat ve Erbil ile İran'ın başkenti Tahran'a yapılması planlanan tarifeli seferleri durdurma kararı aldı.

Pegasus uçaklarının tedbiren İran ve Irak hava sahasını kullanmayacağı öğrenildi.

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