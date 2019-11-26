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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.11.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Patatesin tanesi 1 kiloyu geçiyor

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Patatesin tanesi 1 kiloyu geçiyor

Patatesiyle ünlü Afyonkarahisar’da kışlık Agire cinsi patatesler görenleri şaşırtıyor.

Patatesiyle ünlü Afyonkarahisar’da hiçbir zirai ilaç ve gübre kullanılmadan üretilen tanesi 1 kiloyu geçen Agire cinsi patates görenleri şaşırtıyor.

Türkiye’nin patates ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Afyonkarahisar’da, patates hasat mevsiminin sona ermesiyle kışlık patatesler pazarlarda yerini aldı. Özellikle Sandıklı ve Şuhut ilçesiyle birlikte kent merkezine bağlı belde köylerde yetiştirilen patatesler; bir yandan yurdun dört bir yanına sevk edilirken bir yandan da kentin ihtiyacını karşılamak için pazarlarda satışa sunuluyor.

Merkeze bağlı Fethibey kasabasında kendi tarlasında yetiştirdiği patatesleri pazarda satışa sunan çiftçi Mehmet Çelik’in tanesi bir kiloyu geçen patatesi görenleri hayrete düşürdü. Çelik, hiçbir gübre ya da zirai ilaç kullanmadan yetiştirilen patateslerin hayvan gübresini yoğun olarak kullanmasından dolayı bu denli büyüdüğünü belirtti.

Patateslerin bu enli doğal bir şekilde büyümesini anlatan patates üreticisi Mehmet Çelik, "Afyon patatesiyle ünlü. Bunu adı sarı patates kışlık Agire derler. Organik, hayvan gübresiyle üretildi. Kendi ürünümüz. İstediğimiz yerde analiz yaptırabiliriz. İçinde hiçbir katkı maddesi yok. 1 kilo 200 gram, 1 kilo 800 gram, 2 kilo 200 grama kadar olanı var. Tarlayı zamanında sürüyoruz, hayvan gübresini bol attığımızdan, suyumuz da var, bakımını yaptığın zaman oluyor” diye konuştu.

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