Palandöken: Esnaf ve sanatkarımıza emeklilik yolu açılmalı
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emekli olamayan esnafa kolaylık sağlanması gerektiğini söyledi.
Emekliliği gelmiş ancak birikmiş prim borcundan dolayı emekli olamayan esnafa gerekli kolaylığın sağlanmasını isteyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Prim borcundan dolayı emekli olamayan esnaf ve sanatkarlarımız için SGK ve kamu bankaları arasında yeni bir işbirliği protokolü imzalanarak soruna çözüm bulunmalı” dedi.
Emekli olmak için prim borcunu taksitlendirmek isteyen tüm esnaf ve sanatkarın kredilerden faydalanması gerektiğini kaydeden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafın prim borcunu emekli maaşı ile ödemesi için daha önce Ziraat Bankası ve SGK arasında protokol imzalanmıştı. Emekli olmak isteyen esnafımızın bir kısmı bu protokol ile bankadan aldığı düşük faizli krediler sayesinde birikmiş prim borcunu ödeyip emekli olmuştu. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı bu yapılandırmadan faydalanamayan çok sayıda esnafımız var. Emekli olmak isteyen esnafımız borcunu yapılandırmak için yeni bir fırsat verilmesini bekliyor. Tanınacak yeni bir yapılandırma hakkı, esnafımıza emeklilik yolu açacak” şeklinde konuştu.
“YENİ YAPILANDIRMADA SİCİL ENGELİ OLMASIN”
Daha önce çok sayıda esnafın SGK ve Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolden sicil engeli yüzünden faydalanamadığını söyleyen Palandöken, “Yeni yapılacak işbirliği protokolü ile esnafımız arasında ayrım yapılmadan, siciline bakılmaksızın tüm esnafımıza prim borcunu ödeyerek emekli olmaları için kredi imkanı verilmeli. Bir önceki protokol imzalanırken mağduriyetlerin ortadan kalkması için taksitlendirme yaparken esnafın siciline bakılmayacağı belirtilmişti. Ancak banka, sicili bozuk olanlara kredi vermedi. Yeni yapılandırma da emekli olacak olan esnafımıza sicil engeli olmamalı” diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle