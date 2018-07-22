Özel davetli!
Dünya ekonomisinde yüzde 25 pay sahibi olan BRICS ülkeleri Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın liderleri 25-27 Temmuz’da Johannesburg’da bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da özel olarak davet edildiği liderler zirvesinin ana gündemi ticaret savaşları olacak. Erdoğan zirvede tüm liderlerle özel görüşme yapacak.
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın özel olarak davet edildiği BRICS Liderler Zirvesi’nin gündemi “ticaret savaşları ve milli paralarla ticaret” olacak. Dünya ekonomisinde yüzde 25 pay sahibi olan BRICS ülkeleri Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın gerçekleştireceği BRICS Liderler Toplantısı 25-27 Temmuz tarihlerinde Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı kabinesini açıklamasının ardından vaktini bir süre dinlenerek geçiren Erdoğan, Güney Afrika’da 3 gün sürecek zirvede, G-20 üyesi olan BRICS liderleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile görüşecek.
İLK YÜKSEK DÜZEYLİ TEMAS
Erdoğan’a ziyaretinde yeni bakanların yanı sıra hafta içinde açıklanması beklenen Ekonomi, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Yatırım Ofisi ve Finans Ofisi başkanlıklarına getirilecek isimlerin de eşlik etmesi planlanıyor. BRICS Liderler Zirvesi’ne Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dönem Başkanı sıfatıyla davet edilen Erdoğan’ın zirveye katılması Türkiye ile BRICS arasındaki ilk yüksek düzeyli temas olacak. Zirvenin gündeminde katılımcı ülkelerin ikili ekonomik ilişkilerinin yanı sıra son dönemde ABD ile Çin arasında karşılıklı adımlarla başlayan ticaret savaşları da yer alacak. “Yeni dünya düzeninin yükselen gücü” olarak tanımlanan BRICS Zirvesi’ndeki görüşmelerde ekonomi ve ticareti geliştirmek için önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınacak. Bu kapsamda özellikle milli paralarla ticaret ve bazı ticaret anlaşmaları da liderler arasında görüşülecek. Erdoğan’ın Putin ile yapacağı ikili görüşmede özellikle Akkuyu ve Türk Akımı projelerinde gelinen son aşama değerlendirilecek.
MİLLİ PARAYLA TİCARET
İkili ekonomik ilişkileri geliştirmek üzere savunma, enerji ve turizm alanında atılacak adımları ele alacak Erdoğan ile Putin, başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri de değerlendirecek. Çin Devlet Başkanı Şi ile Erdoğan’ın buluşmasında ise, iki ülke arasındaki ithalat ve ihracatı daha dengeli bir hale getirmek için atılabilecek adımlar masaya yatırılacak. Hindistan Devlet Başkanı Mondi ile de görüşecek olan Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak için önümüzdeki dönemde özellikle bilgi teknolojileri, enerji ve turizm alanında atılacak adımlar gündeme gelecek. Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa ile görüşmesinde de ekonomi ilişkilerinin geliştirilmesini ele alacak olan Erdoğan, FETÖ ile ilgili uyarılarını yapacak. Erdoğan, zirvenin ardından Cumhurbaşkanı düzeyinde Zambiya’ya ilk resmi ziyaretini yapacak.
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