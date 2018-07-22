Özel davetli!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN
22.07.2018 - 21:41, Son Güncelleme:

Özel davetli!

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Özel davetli!

Dünya ekonomisinde yüzde 25 pay sahibi olan BRICS ülkeleri Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın liderleri 25-27 Temmuz’da Johannesburg’da bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da özel olarak davet edildiği liderler zirvesinin ana gündemi ticaret savaşları olacak. Erdoğan zirvede tüm liderlerle özel görüşme yapacak.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın özel olarak davet edildiği BRICS Liderler Zirvesi’nin gündemi “ticaret savaşları ve milli paralarla ticaret” olacak. Dünya ekonomisinde yüzde 25 pay sahibi olan BRICS ülkeleri Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın gerçekleştireceği BRICS Liderler Toplantısı 25-27 Temmuz tarihlerinde Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı kabinesini açıklamasının ardından vaktini bir süre dinlenerek geçiren Erdoğan, Güney Afrika’da 3 gün sürecek zirvede, G-20 üyesi olan BRICS liderleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile görüşecek.

İLK YÜKSEK DÜZEYLİ TEMAS
Erdoğan’a ziyaretinde yeni bakanların yanı sıra hafta içinde açıklanması beklenen Ekonomi, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Yatırım Ofisi ve Finans Ofisi başkanlıklarına getirilecek isimlerin de eşlik etmesi planlanıyor. BRICS Liderler Zirvesi’ne Türkiye, İslam    İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dönem Başkanı sıfatıyla davet edilen Erdoğan’ın zirveye katılması Türkiye ile BRICS arasındaki ilk yüksek düzeyli temas olacak. Zirvenin gündeminde katılımcı ülkelerin ikili ekonomik ilişkilerinin yanı sıra son dönemde ABD ile Çin arasında karşılıklı adımlarla başlayan ticaret savaşları da yer alacak.  “Yeni dünya düzeninin yükselen gücü” olarak tanımlanan BRICS Zirvesi’ndeki görüşmelerde ekonomi ve ticareti geliştirmek için önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınacak. Bu kapsamda özellikle milli paralarla ticaret ve bazı ticaret anlaşmaları da liderler arasında görüşülecek. Erdoğan’ın Putin ile yapacağı ikili görüşmede özellikle Akkuyu ve Türk Akımı projelerinde gelinen son aşama değerlendirilecek.

Özel davetli

MİLLİ PARAYLA TİCARET
İkili ekonomik ilişkileri geliştirmek üzere savunma, enerji ve turizm alanında atılacak adımları ele alacak Erdoğan ile Putin, başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri de değerlendirecek. Çin Devlet Başkanı Şi ile Erdoğan’ın buluşmasında ise, iki ülke arasındaki ithalat ve ihracatı daha dengeli bir hale getirmek için atılabilecek adımlar masaya yatırılacak. Hindistan Devlet Başkanı Mondi ile de görüşecek olan Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak için önümüzdeki dönemde özellikle bilgi teknolojileri, enerji ve turizm alanında atılacak adımlar gündeme gelecek. Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa ile görüşmesinde de ekonomi ilişkilerinin geliştirilmesini ele alacak olan Erdoğan, FETÖ ile ilgili uyarılarını yapacak. Erdoğan, zirvenin ardından Cumhurbaşkanı düzeyinde Zambiya’ya ilk resmi ziyaretini yapacak. 

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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