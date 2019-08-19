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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
19.08.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

ÖTV'den yararlandılar! Çok ucuza almışlardı, milyon liralara satıyorlar

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
ÖTV'den yararlandılar! Çok ucuza almışlardı, milyon liralara satıyorlar

Torba yasa ile yurda usulsüz şekilde düşük ÖTV ödenerek sokulan araçlara ilişkin düzenleme yapıldı. Düzenlemeden faydalananlar ise çok ucuza aldıkları arabaları yüksek fiyatlardan satışa sunmaya başladı.

Yurda usulsüz olarak düşük Özel Tüketim Vergisi’yle getirilen otomobillere ilişkin geçtiğimiz ay torba yasada ÖTV barışı getirilmişti. Eksik ÖTV ödenerek çok ucuza getirilen otomobiller ilan sitelerinde milyon liralara satılmaya başlandı.

DÜZENLEME NEYİ İÇERİYORDU?

Yurtdışından eksik Özel Tüketim Vergisi ödenerek yurda sokulan araçları satın alanlar için yapılan düzenleme ile birlikte kolaylık sağlanmaya başladı.

Yurda giriş yaparken eksik ÖTV ödenmiş, el konulmuş ve yediemine çekilmiş araçlar için Özel Tüketim Vergisi’nin yüzde 25’ine tekabül eden kısmının 31/12/2019 tarihine kadar ilgili tahsil dairesine ödenmesi gerekiyor.

Henüz hakkında soruşturma açılmamış olan araç sahipleri, araçlarını yasal hale getirmek için kendilerinin başvuru yapması halinde ise ÖTV’nin sadece yüzde 15’ini 31/12/2019 tarihine kadar ödeyerek araçlarını sorunsuz olarak kullanmayı hak edecekler.

HEPSİ ÇOK LÜKS VE SUPERCAR OTOMOBİLLER

Türkiye’de nadir bulunan lüks otomobiller ÖTV’leri ödenerek satışa sunuldu. Bentley, Mercedes, Range Rover, Porsche, Ferari, Maserati gibi markaların modelleri lüks galerilerde yeni sahiplerini beklemeye başladı.  

İLAN SİTELERİ LÜKS ARABA DOLDU

ÖTV barışından faydalanan kişiler ya da galericiler çok ucuza aldıkları arabaları ÖTV’lerinin yüzde 25 ya da yüzde 15’ini ödeyerek araçları yasal hale getirip rayiç bedelleri üzerinden satmaya başladı. ÖTV barışından yararlanarak satışa sunulan araçların fiyatları 2 milyon lirayı aşıyor.

2013 model Bentley Continental GT Cabrio otomobil 2.1 milyon liraya vitrine konmuş durumda.

2012 model Bentley marka aracın tam ÖTV ödenerek ilana çıkılan fiyatı 1.180.000 lira seviyesinde.

2017 model Range Rover ise 1.1 milyon liradan alıcısını bekliyor.

Spor arabalardan da 2011 model Ferrari 1.1 milyon liraya, Porsche marka 2013 model araba da 1 milyon liraya yeni sahibini arıyor.

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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