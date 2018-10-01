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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
01.10.2018 - 11:46, Son Güncelleme:

ÖTV indirimi ikinci el piyasasını umutlandırdı

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ÖTV indirimi ikinci el piyasasını umutlandırdı

Sıfır araçlara yapılan ÖTV indirimi ikinci el piyasasını da umutlandırdı. Hatay Oto Alım-Satım ve Komisyoncuları Derneği Başkanı Şükrü Kanatlı, doların yükselmesiyle ikinci el piyasasının durgunlaştığını ancak ÖTV indirimiyle hareketlilik beklediklerini söyledi.

KANATLI, yaptığı açıklamada, ÖTV indiriminin, ikinci el araçlara da yansımasını beklediklerini ifade ederek, “Elbette sıfır araçta faydası vardır, çok olmasa da ikinci el araçlara da yansıyacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili beklentilerimiz var. Dolar ve Euro’nun yükselmesi ikinci el araçlarda piyasamızı biraz durgunlaştırdı. Ama ileriye dönük beklentimiz var, elbette bu sıkıntı aşılacaktır. Hükümetimize güveniyoruz” dedi.

ÖTV indirimi ikinci el piyasasını umutlandırdı


Oto alım-satım mesleğini yapabilmek için artık galericilerin yeterlilik belgesi almasının şart olduğuna dikkat çeken Kanatlı, “Bu mesleği icra edebilmek için, herkesin bu mesleği yapması söz konusu değil. Bununla ilgili Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) işbirliği ile hazırlanan genelgede bu mesleği yapmak isteyen herkesin yeterlilik belgesi alma şartı konulmuştu. Bu kimlik gibi olan yeterlilik belgesinin noter işlemleri yapıldığı sırada olmazsa hiçbir işlem yapamayacaktır. Bu tabi ki vergi kaybının engellenmesi açısından çok önemli. Ayrıca bu mesleği gerçekten yapabilenlerin yapması konusundan önemli bir konu. MASFED, MYK işbirliği ile burada da vatandaşlarımızın, meslektaşlarımızın memleketlerine kadar hizmeti getiriyoruz. Burada sınavlarını yapabilmek için çalışıyoruz. Herkesin bu mesleği yapmaması için çıkan bu yasa bizler için önemli çünkü kimliğimizi kazanıyoruz. Bundan sonra herkes sattığı malın sorumlusu olacaktır” dedi.

Sınavların Hatay’da da yapılabilmesi için çalıştıklarını da kaydeden Şükrü Kanatlı “Derneğimizin MASFED ile işbirliği içerisinde yaptığı çalışmada yeterlilik belge sınavlarını icra ettik. Birinci kafilesi, ikinci kafilesi kısa bir zamanda yapılacaktır. Bu yaptığımız sınavın başarı oranı yüzde 85’tir. Mesleki yeterlilik kayıtlarımız devam etmektedir. Bu hizmeti biz vatandaşlarımızın ayağına getireceğiz. Kimsenin buradan Ankara’ya, İstanbul’a, Eskişehir’e sınava gitmesine gerek yok. İş kaybı olmadan burada sınava girme imkanı sağlıyoruz. İkinci sınavımızı da yaparak, herkesin mesleki yeterlilik belgesini, kimliğini teslim edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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