ÖTV indirimi ikinci el piyasasını umutlandırdı

KANATLI, yaptığı açıklamada, ÖTV indiriminin, ikinci el araçlara da yansımasını beklediklerini ifade ederek, “Elbette sıfır araçta faydası vardır, çok olmasa da ikinci el araçlara da yansıyacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili beklentilerimiz var. Dolar ve Euro’nun yükselmesi ikinci el araçlarda piyasamızı biraz durgunlaştırdı. Ama ileriye dönük beklentimiz var, elbette bu sıkıntı aşılacaktır. Hükümetimize güveniyoruz” dedi.



Oto alım-satım mesleğini yapabilmek için artık galericilerin yeterlilik belgesi almasının şart olduğuna dikkat çeken Kanatlı, “Bu mesleği icra edebilmek için, herkesin bu mesleği yapması söz konusu değil. Bununla ilgili Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) işbirliği ile hazırlanan genelgede bu mesleği yapmak isteyen herkesin yeterlilik belgesi alma şartı konulmuştu. Bu kimlik gibi olan yeterlilik belgesinin noter işlemleri yapıldığı sırada olmazsa hiçbir işlem yapamayacaktır. Bu tabi ki vergi kaybının engellenmesi açısından çok önemli. Ayrıca bu mesleği gerçekten yapabilenlerin yapması konusundan önemli bir konu. MASFED, MYK işbirliği ile burada da vatandaşlarımızın, meslektaşlarımızın memleketlerine kadar hizmeti getiriyoruz. Burada sınavlarını yapabilmek için çalışıyoruz. Herkesin bu mesleği yapmaması için çıkan bu yasa bizler için önemli çünkü kimliğimizi kazanıyoruz. Bundan sonra herkes sattığı malın sorumlusu olacaktır” dedi.

Sınavların Hatay’da da yapılabilmesi için çalıştıklarını da kaydeden Şükrü Kanatlı “Derneğimizin MASFED ile işbirliği içerisinde yaptığı çalışmada yeterlilik belge sınavlarını icra ettik. Birinci kafilesi, ikinci kafilesi kısa bir zamanda yapılacaktır. Bu yaptığımız sınavın başarı oranı yüzde 85’tir. Mesleki yeterlilik kayıtlarımız devam etmektedir. Bu hizmeti biz vatandaşlarımızın ayağına getireceğiz. Kimsenin buradan Ankara’ya, İstanbul’a, Eskişehir’e sınava gitmesine gerek yok. İş kaybı olmadan burada sınava girme imkanı sağlıyoruz. İkinci sınavımızı da yaparak, herkesin mesleki yeterlilik belgesini, kimliğini teslim edeceğiz” ifadelerine yer verdi.