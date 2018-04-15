ÖTV artıyor bayi azalıyor
OTOMOTİV Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, geçtiğimiz hafta düzenlenen OYDER kongresinde sektöre yönelik ÖTV artışının yarattığı sıkıntılardan bahsetti.
Şahsuvaroğlu, geçtiğimiz yıl birçok sektörde ÖTV indirimleri yapıldığını ve pazarların canlandırıldığına işaret ederek “Otomotiv sektöründe ise bazı zorunluluklar nedeniyle ÖTV artışına gidildi. Bu son düzenleme ile toplam pazardaki büyüme trendi de biraz yavaşladı” şeklinde konuştu. Şahsuvaroğlu şunları söyledi: “Sanayimizin iç pazarı kuvvetli olmalıdır. Aksi bir durumda uzun vadede kalıcı başarılar elde edemeyiz. Bu gerçekten hareketle; pazarın kuvvetlendirilmesi, üretimde ana ve yan sanayimizin daha ileri götürülmesi için her türlü tedbirin ve düzenlemenin yapılması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Yatırımlarımızın ve istihdamımızın 1.5 milyon adetlik iç pazara göre gerçekleştiği göz önünde bulundurulursa, bu adetlere henüz ulaşamamamız, mesleğimizi çekici olmaktan uzaklaştırıyor. Bunun en önemli göstergesi de son on yılda toplam yetkili satıcı adedinde yaşanan yüzde 20’lik kayıptır. Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde15 ila 27 aralığında değişen vergi oranları ülkemizde yüzde 77’den başlayıp 204’e kadar ulaşmaktadır. Sürekli değişen vergi oranları sebebiyle iç pazarımız son 4 yıldır 1 milyon seviyesini aşamamaktadır. Yabancı yatırımcıyı ve yeni yatırımları ülkemize çekmek için devletimiz ve tüm mesleki kurum ve kuruluşlar ile birlikte çözüm yolları aramalı ve uygulamaya almalıyız. Bu yönde önümüzdeki on yılda kademeli bir şekilde vergi yükünü azaltacak bir strateji geliştirileceğine ve sıfır araç alımındaki vergi oranlarının gözden geçirileceğine yürekten inanıyoruz. Bazı düzenlemelerle Türkiye’nin otomotiv endüstrisinde lider ülkelerden biri olması için önünde engel yok.”
Şahsuvaroğlu konuşmasında, “OYDER Sigorta” projesini devreye aldıklarını da belirterek, “Bu sigortanın varlığı otomotiv perakendecileri ile sigorta şirketleri arasındaki anlaşmazlıklara çözüm üretmeyi hedefliyor, tüketici açısından güvenilir ve işin ehlinden sunulan hizmet alacakları kaliteli bir yapı oluşturmayı arzuluyoruz” diye konuştu.
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