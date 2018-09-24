Otomotiv sektörüne vergi müjdesi

KUR ve faiz artışlarıyla son 2 aydır yüzde 50’nin üzerinde daralan otomotiv sektörünün uzun süredir beklediği müjdeli haber dün gece nihayet geldi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla otomobil vergisine konu olan ÖTV matrah (vergisiz çıplak fiyat) limitleri yeniden belirlendi ve sektör rahatlatıldı.

Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahının alt limiti yüzde 52 artışla 46 bin liradan 70 bin liraya, üst limiti ise yüzde 50 artışla 80 bin liradan 120 bin liraya yükseltildi.

EN ALT LİMİT 120 BİN TL

* Resmi Gazete’de yayımlanan bu kararla bugünden itibaren matrahı 70 bin TL’yi aşmayan otomobiller için ÖTV yüzde 45 olarak uygulanırken, matrahı 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanların ÖTV oranı ise yüzde 50 olacak. Matrahı 120 bin TL’yi aşan 1.6 litre ve altı otomobillerde ise yüzde 60 ÖTV uygulanacak.

Matrah limitlerinin artmasıyla ÖTV ve KDV dahil 120 bin TL değerindeki otomobiller en alt dilime, 212 bin 400 TL değerindeki otomobiller ise üst dilime girecek. Daha önce bu limitler 78 bin TL ile 141 bin TL arasındaydı. 141 bin TL’nin üzerindekiler yüzde 60’lık ÖTV dilimine giriyordu.

Şimdi 1.6 litre ve altı motora sahip araçlardan sadece 212 bin 400 TL üzerindekiler yüzde 60’lık dilime girecek. Bu da otomotiv sektörünün elini oldukça rahatlatacak.



BÜYÜK MOTORLAR DA DEĞİŞTİ

* Diğer taraftan matrah düzenlemesi sadece motor silindir hacmi 1600 cc ve altı için değil 1600 cc’yi geçen ancak 2000 cc’yi geçmeyen araçlar için de yeniden düzenlendi. Buna göre bu segmentte matrah limiti yüzde 50 artışla 114 bin liradan 170 bin TL’ye oldu. Matrahı 170 bin TL’yi aşmayan otomobillerin ÖTV’si yüzde 100 olurken, 170 bin TL’yi aşan otomobillerin ÖTV oranı ise yüzde110 olarak belirlendi.

* Bu sınıfta elektrik motoru da olan hibrit araçlardan da motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc’yi geçmeyen araçlar için ÖTV matrahının alt limiti 85 bin, üst limiti 135 bin TL olarak belirlendi. Buna göre matrahı 85 bin TL’yi aşmayan hibrit araçların ÖTV oranı yüzde 45, 85 bin TL’yi aşıp 135 bin TL’yi aşmayanları ÖTV oranı ise yüzde 50 olarak belirlendi. 135 bin TL’yi aşan hibrit araçların ÖTV oranı ise yüzde 60 oldu.

* Motor silindir hacmi 2000 cc’yi geçenler için ise limitler 170 bin TL’yi aşmayanlar ve 170 bin TL’yi aşanlar olarak belirlendi. 170 bin TL’yi aşmayanların vergisi yüzde 100 ve 110 olurken, 170 bin TL’yi aşanların ise ÖTV oranı yüzde 160 olarak aynı kaldı.

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