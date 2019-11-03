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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
03.11.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Otomotiv ihracatı Ekim ayında 2.8 milyar dolar oldu

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Otomotiv ihracatı Ekim ayında 2.8 milyar dolar oldu

Türkiye otomotiv endüstrisinin Ekim ayı ihracatı yüzde 3,5 düşüşerek 2.8 milyar dolar oldu. Düşüşe rağmen ihracat tarihindeki en yüksek ikinci Ekim ayı performansını gerçekleştiren sektör, yüzde 17’lik payla ülke ihracatında da yine ilk sırada yer aldı.

Türkiye otomotiv endüstrisinin Ekim ayı ihracatı açıklandı. Yetkililer, dünya ticaretinde yaşanan sorunlara rağmen otomotiv ihracatını belli bir seviyenin üstünde tutmayı sürdürdüklerine dikkat çekti. Otomotiv endüstrisi 2019 yılı Ocak-Ekim dönemi ihracatı 25,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Aylık ihracat ortalaması ise 2,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Ekim ayında ana ürün gruplarında artış kaydedilirken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ürün grubundaki yüzde 18’lik ve çekiciler ürün grubundaki yüzde 64 oranındaki düşüş Ekim ayı performansını olumsuz etkiledi. Yine en büyük ülke pazarı AB’ye ihracat yüzde 5 düşerken, Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 63, Ortadoğu ülkelerine ise yüzde 43 gibi oldukça iyi oranlarda artış kaydedildi.

BİNEK OTOMOBİL YÜZDE 1, TEDARİK ENDÜSTRİSİ YÜZDE 3 ARTTI

Ekim'de ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 1 artarak, 1 milyar 205 milyon dolar oldu. Binek otomobillerin endüstri ihracatındaki payı yüzde 43 oldu. Tedarik endüstrisi ihracatı Ekim'de yüzde 3 artarak 966 milyon dolar olurken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 18 azalarak 388 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 10 artarak 196 milyon dolar oldu. Diğer ürün grupları arasında yer alan çekiciler ihracatı da yüzde 64 azaldı. Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yüzde 4,5 ve ikinci en büyük pazar olan Fransa’ya yüzde 6 azalma görülürken, İtalya’ya da tedarik endüstrisi ihracatı yüze 7,5 geriledi. Buna karşılık yine önemli pazarlardan Romanya’ya yüzde 31, ABD’ye yüzde 22, Rusya’ya yüzde 25, İspanya’ya yüzde 21, Slovenya’ya yüzde 46 ihracat artışı oldu. Binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa’ya ihracat yüzde 12 artarken, yine Almanya’ya yüzde 30, Birleşik Krallık’a yüzde 12, Slovenya’ya yüzde 40, Hollanda’ya yüzde 76, İsrail’e yüzde 298 artış yaşandı.

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