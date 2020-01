Volkswagen batarya şirketinden pay alacak

Alman otomobil üreticisi Volkswagen , iki kaynağın verdiği bilgiye göre Çinli elektrikli araç bataryası üreticisi Guoxuan High-tech Co Ltd şirketinin yüzde 20'sini satın almaya hazırlanıyor.



Çin'de 2025 yılı itibarıyla yılda 1.5 milyon adet elektrikli araç satmayı hedefleyen Volkswagen, ürün portföyünü elektrikli araçlara çevirmek için hummalı bir çalışma içinde. Şirket batarya imalatçısını satın alarak Çin'de elektrikli araç üretme ve tedarik zinciri kurma çalışmalarını hızlandırmayı amaçlıyor.



Bu anlaşma ile Volkswagen ilk defa Çinli bir batarya üreticisinin hisselerine doğrudan sahip olmuş olacak. Çin'deki en büyük yabancı otomobil üreticisi olan

Volkswagen, Shenzhen borsasına kote olan Guoxuan'ın hisselerini iskontolu tahsisli satış yoluyla satın almayı planlıyor. Guoxuan'ın piyasa değerinin 2.8 milyar dolar olduğu göz önüne alındığında yüzde 20 payın değeri 560 milyon dolara tekabül ediyor.



Pay alım sözleşmesinden sonra Volkswagen %20 oranındaki hissesi ile Çinli batarya üreticisinin en büyük ikinci hissedarı olacak. Guoxuan'ın en büyük hissedarı ise yüzde 25 pay ile Zhuhai Guoxuan Trading Ltd şirketi.



Çin'deki orta ölçekli batarya üreticileri arasında yer alan Guoxuan, büyüklük sırasında CATL ve BYD'yi takip ediyor.