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Otomobil
Mehmet YİRUN/LÜLEBURGAZ/Kırklareli -DHA
Haber Giriş: 21.01.2020 - 08:16,Son Güncelleme:/

Sıfır araba aldı, camı değişmiş, tamponu boyalı çıktı

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Sıfır araba aldı, camı değişmiş, tamponu boyalı çıktı

Muğla'dan 2017 yılında 2016 model sıfır olarak aldığı aracın geçmişine bakınca camının değiştiğini ve tamponunun boyalı olduğunu fark eden Halil Özhan Tok, hakkını hukuki yollardan arayacağını söyledi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, Halil Özhan Tok, telefonuna indirdiği uygulamayla 3 yıl önce sıfır aldığı otomobilinin ön tamponunun boyandığını ve ön camının değiştiğini öğrendi. Firma ile iletişime geçtiğinde kendine indirimli satıldığı ve bu nedenle yardımcı olunamayacağını söylediklerini belirten Tok, hakkını hukuki yollardan arayacağını söyledi.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi’nde anestezi uzmanı olarak çalışan Halil Özhan Tok, 3 yıl önce Muğla’daki bayiden sıfır otomobil satın aldı. Aradan geçen zamanın ardında telefonuna bir uygulama indiren Tok, otomobilinin ön tamponunun boyandığını ve ön camının değiştiğini öğrendi. Önce bayiyi, daha sonra firmayı arayan Halil Özhan Tok’a, aracın indirimli satıldığı ve değiştirilemeyeceği söylendi.

Sıfır araba aldı, camı değişmiş, tamponu boyalı çıktı


Kendine yardımcı olunmadığının belirtene Tok, yaşananları şöyle anlattı:

"Biz 2017 yılı Temmuz ayında Muğla’da arabayı aldık. O zaman için bize dediler ki; ’Bu araç 2016 model olduğu için size indirimli vereceğiz.’ Üç aşağı beş yukarı anlaştık ve aracı aldık. Bir hafta önce telefonuma bir uygulama indirdim. Servis tarihçesinde aracımın tamponun sökülüp takıldığı, boyandığı, ön camının değiştiği ve bazı ayarlar yapıldığını gördüm. Firmayı aradığımda arabulucu olduğunu söyleyen biriyle görüştüm. ’Bir çizikten bir şey olmaz’ gibi şeyler söyledi. Camın önemli olmadığını, garantiden değiştiğini söyledi. Öyle olunca ben de adli yollardan hakkımızı arayacağımızı söyleyip kapattım. Bir gelişme de olmadı. Herhangi bir şekilde bize geri dönüş de olmadı. Hiçbir şekilde bize yardımcı olmadılar. Az para vermiyoruz sonuçta. 2016 model diye indirimle verdiğini söylediler. Bilmiyorum şimdi, bu araç tamponunu mu vurdu. Hava yastıkları mı açıldı, neden bu tampon sökülüp takıldı. Bana bu konu hakkında aydınlatıcı hiçbir şey söylenmedi. Bir çizik nerde, nasıl oldu? İnsanın aklına farklı şeyler geliyor. 3 yıldır araç bende, bir defa yolda giderken camı çatladı değiştirdim."

Halil Özhan Tok, hukuki yollara başvuracağını ifade ederek, "Mahkemeye vereceğiz, hukuki yollardan hakkımızı arayacağız. Neden böyle oluyor? Birinci el arabayı diye bize neden ikinci el araba veriyorlar?" diye konuştu.
Sıfır araba aldı, camı değişmiş, tamponu boyalı çıktı

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