Lüks ve fiyatıyla şaşırtıyor! Cullinan’ın öyle bir özelliği var ki…

Lüks araç tutkusu dünyada yükselen trendler arasında yer alıyor. Türkiye’de de lüks araçlara olan ilgi her geçen gün artıyor. Lüksün tanımı yapılırken özelliklerin ötesinde markanın adı da ön plana çıkıyor.

2019 yılında SUV segmentinde ultra lüks araç satış sayısı 2338’de kaldı. Lüks ve ultra lüks araç satışları ise toplamda 11 bin 498 olarak gerçekleşti.

Dünyanın en lüks otomobillerini üreten şirketlerden biri olan Rolls Royce yeni bir adım attı. SUV segmentine Cullinan ile giriş yapan Rolls Royce lükse yeni boyutlar katmaya başladı. Tarihinde ilk kez 4X4 araç üreten Rolls Royce, aracın kalbinde 6750 cc’lik motoru barındırıyor. 12 silindire sahip olan Cullinan’ın ürettiği 850 newton-metrelik tork gaza basıldığı anda araç içindekilere ivmelenmeyi hissettiriyor.

563 BEYGİR GÜÇ ÜRETİYOR

563 beygir güç üreten Cullinan’ın ise fiyatı şaşırtıyor. Yaklaşık olarak 7.5 milyon lira civarında satış fiyatına sahip olan Cullinan bazı özellikleriyle diğer araçlardan ayrışıyor. Arka kapılarının ters açılması, kapılarının elektrikli motor vasıtasıyla kapanması, araç içinde kişiye özel içecek alanlarının bulunması ve Rolls Royce’larda gelenekselleşen şemsiye detayı gözlerden kaçmıyor. Arka kapı içlerine yerleştirilen şemsiyeler yardımıyla yağmurlu günlerde araçtan inildiğinde ıslanmadan istenilen yere gidiliyor.

EL YAPIMI

El yapımı olan deri torpido kaplaması, kaliteli taban halısı ve ilk kez kapı açıldığında aracın 4 cm alçalması da önemli detaylar arasında bulunuyor. Bununla birlikte aracın içini ve dışını da kişiselleştirerek istenen renkte döşeme ve dış renk yaptırılabiliyor.