Otogarda alınan park parasına itiraz eden avukat haklı bulundu
Küçükçekmece Tüketici Hakem Heyeti, Türkiye’nin en büyük otogarı konumunda olan Esenler'deki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda alınan park paraları ile ilgili önemli bir karar verdi. Av. Mehmet Emin Şentürk, bir yakınını almak için giriş yaptığı otogarda 7 dakika kaldıktan sonra çıktı. Yönetmeliği göre 20 dakikaya kadar ücretsiz olmasına karşın gişe görevlisi avukattan 10 TL aldı. Konuyu tüketici hakem heyetine taşıyan Av. Şentürk haklı bulundu; alınan paranın faizi ile ödenmesi kararlaştırıldı.
AV. MEHMET Emin Şentürk, 2 Aralık günü saat 07.31’de otogara gitti. Bir yakınını almak üzere otogara giriş yapan Av. Şentürk 07.38’de çıkış yapmak üzere gişeye geldi. Gişe görevlisi 10 TL’lik park ücreti talep etti. Av. Şentürk, yönetmeliğe göre 20 dakikalık sürenin ücretsiz olduğunu belirtti yolcu beraberindeki otobüs biletini de gösterdi.
NE KADAR KALIRSAN KAL ÖDEYECEKSİNİZ
Gişe görevlisi kısa bir süre sonra “Ne kadar kalırsan kal. Ücret ödeyeceksin. Ne yaparsanız yapın kime şikâyet ederseniz edin” dedi. Tartışmanın uzaması üzerine Av. Şentürk 10 TL’yi ödedi fişini yanına aldı.
BİLET İBRAZ EDİLİNCE ÜCRETSİZ
5 Aralık günü Küçükçekmece Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuran Av. Şentürk, haksız alındığını iddia ettiği 10 TL’nin iadesine istedi. Şikâyet edilen şirket
konumundaki otogarın işletmecisi Avrasya Terminal İşletmeleri AŞ adına yapılan savunmada ise özetle “Otogarda düzenli otopark kullanımı için 2 adet uygun alan bulunuyor. Bu iki alan da otobüs bileti ibraz edildiğinde 25 dakikaya kadar ücretsiz kullanılabilir. Bilet ibraz şartının yerine getirilmesi gerekiyor” denildi.
HEYET: PARAYI İADE EDİN
Heyet, 7 Ocak günü kararını verdi. Heyet, Av. Şentürk’ten alınan 10 TL’lik park parasının haksız alındığına karar verdi.
10 TL İÇİN İCRA İŞLEMİ
Av. Şentürk karara ilişkin “Kararı icraya koyup aynı mahkeme ilamı gibi faiz ve masrafı talep edeceğim. Eğer ödenmezse haciz işlemi yapılır. Burada önemli olan para değil. Mesele hukuka uymak ve insanlara saygılı davranılması meselesi…” şeklinde konuştu.
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