Otizm duvarını Pink Floyd yıkacak

İSTANBUL Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) 23 yıldır Down sendromlu ve otizmli bireyler için çalışıyor. İZEV bu bireylerin toplumsal hayata katılımı için Hayat ve Biz başlığı altında 3 etaplı bir proje yürütüyor. Projenin ilk etabı ‘Sanat ve Biz’ olarak gerçekleşirken, sanat tarihinin 12 önemli eserinde, “Biz de sanat eserlerinin merkezinde yer alabiliriz” mottosuyla Down sendromlu ve otizmli bireyler yer almış, toplam 28 sergi düzenlenmişti. Sıra projenin ikinci etabına geldi. Bu kez “Hayvanlar ve Biz” başlığı altında otizmli, Down sendromlu ve mental geriliği olan 13 genç ile çalışılarak 14 eserden oluşan bir fotoğraf sergisi hazırlandı. Türkiye’nin ilk “Engelsiz Havalimanı Kuruluşu” Sabiha Gökçen Havalimanları’nın desteğiyle hayata geçen bu çalışma 17 Nisan’da tanıtılacak. ‘Hayvanlar ve Biz’in tanıtım şarkısı ise Pink Floyd grubunun kurucusu Roger Waters’ın “Another Brick in the Wall” adlı efsane şarkısı oldu.

ZEYBEK GÖSTERİSİ

İZEV Marka Danışmanı Hakan Kural, bu şarkıyı alabilmek için Pink Floyd grubunun üyesi ünlü sanatçı Roger Waters’la direkt temas kurmaya çalıştıklarını belirterek, “Başta çok umutlu olmasak da gelen yanıt üzerine kendimizi tanıtan bir dosya ile birlikte Down sendromlu gençlerin zeybek oynarken çekilmiş videolarını “Roger Amca’ya selam olsun” mesajıyla birlikte gönderdik. Kısa sürede Roger Waters’tan gelen olumlu yanıtla 2 yıllığına şarkının Türkiye versiyonunun haklarını aldık. İki gecede şarkıya Türkçe söz yazarken, Roger Waters 1978 yılından bu yana ilk kez şarkının haklarını verdi. Down sendromlu, otizmli gençlerimizin karşısında da bir duvar var. Bu şeffaf duvarı empati kurarak, ailelerine destek olarak ve eğitimle kaldırabiliriz. Bu şarkı da ‘Yaşam Hakkı-Duvar’ oldu” açıklamasını yaptı. Projenin ilk etabı olan Sanat ve Biz sergisinde 10 milyon kişiye ulaştıklarını söyleyen Kural, projenin ikinci etabı olan Hayvanlar ve Biz ile çok daha fazla kişiye ulaşmayı planladıklarını, Roger Waters’tan gelen desteğin projeyi uluslararası platforma da taşıyacağını anlattı. Şarkının Türkçe versiyonunu aralarında Selda Bağcan, Funda Arar, Kubat ve İclal Aydın’ın da olduğu isimler seslendirecek.

İŞTE ÜNLÜ ŞARKININ TÜRKÇE SÖZLERİ

YAŞAM HAKKI-DUVAR

Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar.

Yaşam hakkı istiyoruz bize “dur!” diyenlerden

Hey, dinle, biz duramayız.

Sadece farklıyız ama hayattayız.

Duvarları yıkın çünkü biz de varız.





İLK ENGELSİZ HAVALİMANI

SABİHA Gökçen Havalimanları CEO’su Ersel Göral da, Türkiye’nin ilk ‘Engelsiz Havalimanı’ olduklarını, engelli yolculara verdikleri hizmetle fark yarttıklarını anlattı. Bu yıl yüzde 8 yolcu artışı beklerken 2018’in ilk aylarında yüzde 18’lik yolcu artışı yaşadıklarını, İstanbul’un 3’üncü havalimanının da devreye girmesiyle yolcu trafiklerinin artacağını da öngördüklerini söyleyen Göral, Sabiha Gökçen’deki ek kapasitenin tamamlanmasıyla yolcu kapasitelerinin 33 milyondan 41 milyona çıkacağını da söyledi. Emirates ve Kuveyt Airways ile de anlaşmaların tamamlandığını söyleyen Göral, “Yeni pist ile birlikte kapasitede artış olacak. Kadıköy hattının Kartal-Pendik bağlantısının ardından havalimanı ile de bağlantının olması ulaşımda da büyü kolaylık sağlayacak” dedi.

10 MİLYON BİREY VAR

Türkiye’de ‘zihinsel engelli’ olarak tanımlanan İZEV’in ‘farklı bireyler’ olarak tanımladığı 8-10 milyon birey var.

SABİHA GÖKÇEN’İN SUNDUĞU HİZMETLER:

- Otoparkta engelli yolcular için özel park alanları

- Engelli yolcular için terminal özel giriş noktası

- Görme engelli yolcuların rahatça yürüyebilmeleri için terminal dışında ve içinde hissedilebilir yüzeyler

- Terminalde tekerlekli sandalye servisi

- Görme engelli yolcular için sesli uyarı sistemiyle donatılmış özel asansör ve yürüme bantları

- Özel tasarlanmış terminal danışma check-in noktası

- Görme engelli misafirlerimiz için özel bilgilendirme tabelaları

- İşitme engelli misafirlerimiz için danışma noktalarında indüksiyon döngü sistem kullanımı

- Danışmada personellerimizin temel işaret dili eğitimleri vardır

- Özel pasaport kontrol noktası

- Kullanıcı dostu özel tasarlanmış WC’ler

- Uçuş işlemleri ve güvenlik kontrolü sırasında ve uçak içinde koltuğunuza oturmanıza eşlik eden refakatçi personel.