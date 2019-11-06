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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.11.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Ordu'da kivi hasadına başlandı

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Ordu'da kivi hasadına başlandı

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar "Kivi üretimimiz her geçen yıl artıyor. İnşallah yeni dikim alanları oluşturularak rekolte daha da artırılacak" dedi.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, Kabadüz ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'ndeki bir bahçede sürdürülen hasat çalışmalarını izledi.
Yılmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hasada, kivinin şeker oranı ölçüldükten sonra başlandığını bildirdi.

Bölgede kivinin yeterince olgunlaştığını belirten Uzunlar, ürünü henüz olgunlaşmayan çiftçilere hasat yapmamaları uyarısında bulundu.

Uzunlar, Ordu kivisinin artık marka olduğunu, tüm üreticilerin bu markaya sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, kivi üretiminin her geçen yıl arttığını, yeni dikim alanları oluşturularak rekoltenin daha da artırılacağını ifade etti.

Üründe pazar sorunu olmadığını dile getiren Uzunlar, üreticilerin tamamının ürünü henüz dalındayken sattığına dikkati çekti.

Kivi üreticisi Bekir Baş da fındık bahçesini sökerek kiviye yöneldiğini söyledi. Baş, 4 dönüm araziden 200 kilogram fındık alırken, aynı araziden 7 tona yakın kivi hasat ettiğini belirtti.

Bu sezon kividen 60 bin liraya yakın gelir beklediğini söyleyen Baş, imkanı olanlara kivi üretmelerini önerdi.

"BÖLGE KİVİSİNİN AROMASI ÇOK GÜZEL"

Kivi almak için il dışından Ordu'ya gelen manav Ayhan Yaşar, "Bölge kivisinin aroması çok güzel. Bu nedenle her yıl Ordu'dan ve çevre illerden kivi satın alıyoruz." dedi.

Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar ile Belediye Başkanı Yener Kaya da bahçelerini gezdikleri üreticilere hasatta kolaylık diledi.

Kaymakam Uçar, fındıkta olduğu gibi kivi üretiminde de verim ve kaliteyi artırmak için ellerinden geleni yaptıklarını, ilçede 250 ton seviyesinde bulunan kivi üretim miktarını 500 tona çıkarmak istediklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Kaya da kivinin bölge ekonomisine ciddi katkı sağladığını belirterek, çiftçileri daha çok desteklemek için üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

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