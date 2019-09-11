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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.09.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

OPEC'in ham petrol üretimi arttı

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OPEC'in ham petrol üretimi arttı

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ağustosta bir önceki aya göre 136 bin varil artışla yaklaşık 29,7 milyon varil oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi ağustosta bir önceki aya oranla 136 bin varil artarak yaklaşık 29 milyon 740 bin varile çıktı.

OPEC'in ağustos ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 830 bin artışla yaklaşık 99 milyon 240 bin varile yükseldi.

Ağustos OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 700 bin varil artarak 69 milyon 500 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ağustosta bir önceki aya kıyasla 136 bin varil artışla 29 milyon 740 bin varile yükseldi. Bu dönemde OPEC'in, toplam küresel petrol arzı içindeki payı yüzde 30 olarak belirlendi.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Suudi Arabistan, Nijerya ve Irak oldu.

Suudi Arabistan'da günlük üretim 118 bin varil artışla 9 milyon 805 bin varile yükseldi. Nijerya'da günlük ham petrol üretimi 86 bin varil artarak 1 milyon 866 bin varile, Irak'ta 43 bin varil yükselişle 4 milyon 779 bin varile çıktı.

Ağustosta günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş Venezuela, İran ve Libya'da yaşandı.
Venezuela'da günlük üretim 43 bin varil gerileyerek 712 bin, İran'da 24 bin varil azalarak 2 milyon 194 bin, Libya'da ise 21 bin varil düşüşle 1 milyon 56 bin varile indi.

KÜRESEL PETROL TALEBİ

OPEC, 2019 yılı için küresel petrol talebini aşağı yönlü revize etti. OPEC'e göre küresel petrol talebi bu yıl geçen yıla göre 1 milyon 20 bin varil artışla günlük 99 milyon 840 bin varil olacak. Böylece küresel petrol talebinde bir önceki aya göre 80 bin varil azalış gerçekleşti.

OPEC ülkelerinin 2019'daki günlük ham petrol talebinin ise 30 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.

Öte yandan, dünya genelinde ağustosta 32 petrol sondaj kulesi işletmeden çıktı. Böylece toplam kule sayısı 2 bin 362 oldu. Bu kulelerden 580'i OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

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