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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.11.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Önce kurutuyor! Kilosunu 23 katına satıyor

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Önce kurutuyor! Kilosunu 23 katına satıyor

İstanbul'da çalışan Salih Yıldız, memleketi Amasya'dan topladığı cennet hurmalarını tesisinde kurutarak kilogramı 23 liradan pazarlıyor - Yıldız: "Yaş olarak kilosunu 1 liradan satıyoruz ama kuruttuğumuzda 23 liradan alıcı buluyor"

İstanbul'da çalışan 51 yaşındaki Salih Yıldız, memleketi Amasya'da kuruttuğu cennet hurmalarını yaş olarak kilogramı 1 liradan satmak yerine kurutarak 23 liradan piyasaya sunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde şoförlük yapan Yıldız, yaz mevsiminde ailesiyle geldiği memleketi Amasya'nın Ziyaret beldesinde, kendi bahçesinden topladığı ve komşularından aldığı cennet hurmalarını kurutmak için tesis kurdu. Yıldız, yaş olarak 1 liraya sattığı cennet hurmasını burada kurutarak kilogramını 23 liradan İstanbul'da satmaya başladı.

AA muhabirinin görüştüğü Yıldız, önceleri kendi bahçesindeki cennet hurmalarını toplayıp balkonda ve çatı arasında kuruttuğunu söyledi. Talebin artması üzerine kurutma tesisi kurmaya karar verdiğini belirten Yıldız, 2 yıl önce 270 metrekare alanda 110 bin lira harcayarak tesisi oluşturduğunu anlattı.

Tesisi beldenin en yüksek tepesine kurduğunu dile getiren Yıldız, "Hem güneşi görüyor hem rüzgar alıyor. Burada hijyenik ve uygun ortamda kurutmayı yapıyoruz. Meyveyi iplerle sapından asarak doğal ortamda kurutuyoruz." dedi.

Yıldız, kuruttuğu meyveleri daha sonra İstanbul'daki aktarlara ve kuru yemişçilere rahatlıkla pazarladığına işaret ederek, "6 kilo cennet hurması kuruyunca 1 kilo olsa da kurusunun getirisi daha çok olduğu için bu yöntemi seçtim. Bu yıl yaş olarak 33 ton civarında ürün topladık. Kuruyunca bu, 5,5 tona yakın olacak. Yaş olarak kilosunu 1 liradan satıyoruz ama kuruttuğumuzda 23 liradan alıcı buluyor." diye konuştu.

Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Şeker de Amasya'da yılda 650 ton civarında cennet hurması üretildiğini aktardı. Cennet hurmasının antioksidan, vitamin ve mineral bakımından zengin bir meyve olduğunun altını çizen Şeker, "Meyveciliği geliştirme projesi kapsamında cennet hurmasının üretiminin artırılması için çalışma yapılıyor. Cennet hurması, hem bakımı kolay hem de dondan daha az etkileniyor." ifadelerini kullandı. 

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