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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.08.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Okul servislerinde buna dikkat: Tuzağa düşmeyin!

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Okul servislerinde buna dikkat: Tuzağa düşmeyin!

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, "Okul servis ücretleri her yıl UKOME tarafından mesafeye-kilometreye bağlı olarak belirleniyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde UKOME'ler henüz yeni eğitim-öğretim sezonu için servis ücretlerini belirlemedi. Son günlerde bize gelen şikayetler sonrası yaptığımız araştırmalara göre, okul taşımacılığı yapan bazı servisçiler velilerden yüksek fiyat istiyor. Henüz UKOME tarafından tarife belirlenmemişken velilerimiz kendilerinden yüksek fiyat talep eden bu servisçilerle anlaşma yapmasın" açıklamasında bulundu.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, okul servis ücretlerinin ulaşım koordinasyon merkezleri (UKOME) tarafından mesafeye-kilometreye bağlı olarak belirlendiğini ve tarifeden yüksek ücret talep edilemeyeceğini belirterek, "Henüz UKOME tarafından tarife belirlenmemişken velilerimiz kendilerinden yüksek fiyat talep eden bu servisçilerle anlaşma yapmasın." dedi.

Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019-2020 eğitim-öğretim sezonunun 9 Eylül'de başlayacağını anımsatarak, Türkiye genelinde 18 milyon öğrencinin bu tarihte okula gideceğini söyledi. Velilerin her yıl olduğu gibi bu sezon öncesi de hararetli bir şekilde çocukları için hazırlık yaptığını dile getiren Küçük, hazırlıklar arasında en önemli konulardan birisinin de servis taşımacılığı olduğunu bildirdi.

Küçük, öğrencileri taşıyan servislerin ücretlerinin her yıl ulaşım koordinasyon merkezleri (UKOME) tarafından mesafeye-kilometreye bağlı olarak belirlendiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde UKOME'ler henüz yeni eğitim-öğretim sezonu için servis ücretlerini belirlemedi. Ancak son günlerde bize gelen şikayetler sonrası yaptığımız araştırmalara göre, okul taşımacılığı yapan bazı servisçiler velilerden yüksek fiyat istiyor. Henüz UKOME tarafından tarife belirlenmemişken velilerimiz kendilerinden yüksek fiyat talep eden bu servisçilerle anlaşma yapmasın. UKOME kararını beklesinler. Hatta bazı servisçiler velilere, 'Çocuğunuz ortada kalır, bu fiyatlardan aşağı götüremeyiz.' gibi şeyler söylüyorlarmış. Böyle bir ihtimalleri yok."

"TARİFEDEN YÜKSEK FİYAT TALEP EDİLEMEZ"
Küçük, okul servis taşıyıcılığı yapan işletmelerin öğrenciyi kabul etmeme ve UKOME tarafından belirlenen tarifeden fazla fiyat alma imkanlarının olmadığını belirterek, "Bu durum hem kanunen hem de yönetmeliklere göre yasaktır. Aksi mümkün değildir." diye konuştu.

UKOME tarifesinin üst sınır olduğunu dile getiren Küçük, bu tarifeden daha düşük fiyatlara servis taşımacılığı yapılabileceğini ifade etti.

Küçük, "Milli eğitim il ve ilçe müdürlükleri, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, okul yönetimleri ve hatta okul aile birlikleri okulların servis taşımacılığını yapan işletmeleri denetlemeli veya kontrol etmeli. Vatandaşlarımız da kendilerinden yüksek ücret talep eden servisçileri bu kurum ve kuruluşlara şikayet etmeli." dedi.

Şimdiden servis için anlaşma yapmış ve yüksek fiyata imza atmış velilere ilişkin Küçük, "Bu velilerimizin ödedikleri rakam UKOME tarifesinden yüksekse faturaları, kredi kartı slipleri veya makbuzları ile tüketici hakem heyetlerine başvursunlar. Karar çok yüksek ihtimal lehlerine olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

SERVİS YETERLİLİKLERİNE DİKKAT
Küçük, son yıllarda servislerle ilgili ciddi düzenlemeler geldiğini ancak bazı işletmelerin veya taşımacıların bu kurallara uymayabildiğini söyledi. Velilere servis tercihinde bazı önerilerde bulunan Küçük, servislerin teknik anlamda yeterli olup olmadığının iyi incelenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Küçük, "Servislerin taşımacılık yapmaya yetkili olduklarına dair belgeler görülmeli. Ayrıca verilecek hizmete ilişkin de sözleşme imzalanmalı. Hangi hizmetlerin alınıp alınmayacağı açıkça belirlenmeli." dedi. 

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