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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
03.10.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

OGM işe alım sonuçları açıklandı - OGM sözleşmeli personel başvuru sonuç sorgulama

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OGM işe alım sonuçları açıklandı - OGM sözleşmeli personel başvuru sonuç sorgulama

OGM sözleşmeli personel başvuru sonuçları için resmi açıklama Orman Genel Müdürlüğünün resmi sayfası üzerinden geldi. '2019 Yılı Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçlarına İlişkin İlan' başlıklı duyuruyla bilgilendirme yapıldı. İşte, OGM sözleşmeli personel başvuru sonuç sorgulama sayfası...

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bünyesinde istihdam edeceği bin 146 sözleşmeli personel için başvuru sürecini 23 Eylül’de tamamlamıştı. Başvurularına olumlu bir dönüş olup olmayacağını merak eden adaylar, sabah saatlerinden bu yana "OGM işe alım sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyordu.

OGM sonuçları ttp://isealim.ogm.gov.tr adresinden TC numarası ile ya da e devlet sayfasından sorgulanacak.

OGM BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA

OGM BRANŞ DAĞILIMI

10 orman endüstri mühendisi, 7 bilgisayar mühendisi, 9 makine mühendisi, 5 elektronik mühendisi, 12 inşaat mühendisi, 7 yazılım mühendisi, 65 avukat, 11 biyolog, 11 laborant, 1 tekniker, 708 büro personeli, 200 ön lisans mezunu destek personeli ve 100 ortaöğretim mezunu destek personeli olmak üzere- bin 146 sözleşmeli personeli Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesine dahil edilmiş olacak.

OGM SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

 

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