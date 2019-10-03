OGM işe alım sonuçları açıklandı - OGM sözleşmeli personel başvuru sonuç sorgulama
OGM sözleşmeli personel başvuru sonuçları için resmi açıklama Orman Genel Müdürlüğünün resmi sayfası üzerinden geldi. '2019 Yılı Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçlarına İlişkin İlan' başlıklı duyuruyla bilgilendirme yapıldı. İşte, OGM sözleşmeli personel başvuru sonuç sorgulama sayfası...
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bünyesinde istihdam edeceği bin 146 sözleşmeli personel için başvuru sürecini 23 Eylül’de tamamlamıştı. Başvurularına olumlu bir dönüş olup olmayacağını merak eden adaylar, sabah saatlerinden bu yana "OGM işe alım sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyordu.
OGM sonuçları ttp://isealim.ogm.gov.tr adresinden TC numarası ile ya da e devlet sayfasından sorgulanacak.
OGM BRANŞ DAĞILIMI
10 orman endüstri mühendisi, 7 bilgisayar mühendisi, 9 makine mühendisi, 5 elektronik mühendisi, 12 inşaat mühendisi, 7 yazılım mühendisi, 65 avukat, 11 biyolog, 11 laborant, 1 tekniker, 708 büro personeli, 200 ön lisans mezunu destek personeli ve 100 ortaöğretim mezunu destek personeli olmak üzere- bin 146 sözleşmeli personeli Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesine dahil edilmiş olacak.
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