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Ofisleri satışa çıkardı

Hürriyet Haber
10.03.2018 - 23:20 | Son Güncelleme:

İNVEST İnşaat, İstanbul’un yeni iş ve yaşam merkezi olarak konumlanan Ayazağa bölgesinde hayata geçirdiği Vadikoru projesinin ofislerini satışa sundu.

Üç blok konutta 242 daire, 2 blok ofiste 84 adet bağımsız ofis ve 12 ticari ünitenin bulunduğu projenin inşasına devam ediliyor. Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde ‘En İyi Ofis Mimarisi’ dalında ödüle layık görülen Vadikoru ofis bloklarında, ofisler 133 metrekare ile 1.200 metrekare arasında değişen aralıklarda inşa ediliyor. Vadikoru ofis projesinde; yüzde 40 peşinat ile 24 ay, yüzde 50 peşinat ile 36 ay vade farksız ödeme seçenekleri yatırımcıya sunuluyor. Şirket, ofisleri 1 milyon 400 bin TL ile 3 milyon 200 bin TL arasında değişen fiyatlarla alıcılara sunuyor.

Etiketler: ofis , satış , gazetehaberleri
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