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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.02.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Ocak'ta 14 milyon kişi uçtu

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Ocak'ta 14 milyon kişi uçtu

Hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, ocakta 14 milyon 68 bin 59 olarak belirlendi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ocak ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. 
Buna göre, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 63 bin 266, dış hatlarda 41 bin 425 oldu. Aynı ayda üst geçiş trafiği 37 bin 488 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 142 bin 179'a ulaştı. 

Ocakta Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 8 milyon 577 bin 880, dış hat yolcu trafiği 5 milyon 469 bin 763 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, 14 milyon 68 bin 59 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ocak ayı itibarıyla, iç hatlarda 67 bin 999 ton, dış hatlarda 201 bin 642 ton, toplamda ise 269 bin 641 tona ulaştı. 

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN 187 BİN 553 YOLCUYA HİZMET

Geçen yıl ekim ayı itibarıyla tarifeli seferlere başlanan İstanbul Havalimanı'nda, ocak sonuna kadar iç hatlarda 949, dış hatlarda 563 uçak olmak üzere toplam uçak trafiği bin 512 olarak gerçekleşti. 

Söz konusu dönemde İstanbul Havalimanından iç hatlarda 125 bin 59, dış hatlarda 62 bin 494 olmak üzere, toplamda 187 bin 553 yolcuya hizmet verildi. 
İstanbul Havalimanı'nda ocak ayında iç hatlarda 462, dış hatlarda 332 olmak üzere toplam uçak trafiği 794 olarak gerçekleşti. 
Ocakta anılan havalimanında iç hatlarda 59 bin 935, dış hatlarda 32 bin 288 yolcu olmak üzere, toplam yolcu trafiği 92 bin 223 olarak kayıtlara geçti. 

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