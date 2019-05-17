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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.05.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

O ülkeden resmen akın var! Sadece 4 ayda yüzde 48 arttı

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O ülkeden resmen akın var! Sadece 4 ayda yüzde 48 arttı

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Vali Karaloğlu, "Son yıllarda İngiliz turistler artan oranlarda Antalya'yı tercih ediyor. Geçen sene Antalya'daki İngiliz vatandaşların artış oranı yüzde 69. Bu sene ilk dört ayda yüzde 48 artış var. İngiliz turistler Antalya'yı yeniden keşfediyor diyebiliriz" dedi.

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak için Antalya'ya gelen İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, beraberindeki heyetle birlikte Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Büyükelçi Chilcott, Türkiye'deki güneybatı turunu tamamlamak üzere olduklarını belirtti. Tur kapsamında valileri, kaymakamları, belediye başkanlarını ve emniyet müdürlerini ziyaret ettiklerini dile getiren Chilcott, bu ziyaretlerde makamlara İngiliz vatandaşların bu bölgelerde yaşayabilecekleri sorunlar konusunda desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini dile getirdi. İngiliz vatandaşların güvenli ve eğlenceli zaman geçirmelerini hedeflediklerini aktaran Chilcott, "İngiliz vatandaşların korunması açısından bize karşı olan açıklık ve işbirliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle bu yıl turizmle ilgili beklentilerimizi işbirliği yaparak ilerletmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Chilcott, "Ziyaretlerimiz sırasında şehir merkezlerinde daha fazla güvenlik kamerası kullanılıyor olmasını fark ettik. Turizmin daha fazla yaşanıldığı yerlerde polis sayısının da arttırıldığını gördük. Terörle mücadele uzmanlarımızdan aldığımız bilgilere göre turist giren bölgelerde güvenliğin çok yoğun bir şekilde sağlandığını öğrendik" değerlendirmesinde bulundu.

KARALOĞLU: "İNGİLİZ TURİSTLER ANTALYA'YI YENİDEN KEŞFEDİYOR"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Karaloğlu ise, iki ülke arasında çok köklü ilişkiler olduğunu anımsattı. Antalya özelinde turizmin önemli olduğunu belirten Karaloğlu, son yıllarda İngiliz turistlerin artan oranlarda Antalya'yı tercih ettiğini kaydetti. Karaloğlu, "Geçen sene Antalya'daki İngiliz vatandaşların artış oranı yüzde 69. Bu sene ilk dört ayda yüzde 48'lik bir artış var. Bu rakamlara bakarak İngiliz turistler Antalya'yı yeniden keşfediyor diyebiliriz. İngiltere turizm pazarına dönük beklentimiz yüksek seviyede devam ediyor. İngiltere'deki tur operatörleriyle konuştuğumuzda onların da beklentilerinin aynı yönde olduğunu görüyoruz. Avrupa pazarında Almanya'dan sonra İngiliz pazarı en büyük pazar olma yolunda devam ediyor. Bu sene de bu pazarın yüzde 25 oranında büyüyeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Karaloğlu, rakamlar büyüdükçe gelen insanlarla ilgili ölüm gibi doğal olayların da meydana gelebileceğini belirterek, bu kapsamda büyükelçilik ve konsoloslukla ilişkilerin önemine dikkat çekti. Karaloğlu, "Biz her ülkeyle bu kadar hızlı çalışmıyoruz. Bu ilişkiyi kuramayınca da gelen misafir mağdur oluyor, o da bizi üzüyor" diye konuştu.

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