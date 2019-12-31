Noterlerde yeni dönem

Nöbetçi noterliklerde en çok yapılan işlem 381 bin 722 adet ile ikinci el araç satışı oldu. Onu vekaletname takip etti. 81 bin 643 vekaletname işlemi yapıldı. Adalet Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre büyük ilgi gören nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında vatandaşlar, cumartesi-pazar günleri saat 10:00-16:00 arasında işlem yapabiliyor. Noterliklerde, özellikle ikinci el araç alım satımlarında dolandırıcılık olaylarının önlenebilmesi ve vatandaşların noterlik ücretleri ile harç ve giderlerinin kredi veya banka kartlarıyla ödenmesi konusunda yapılan çalışmalarda sona gelindi. Yeni uygulamalar 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren hayata geçirilecek.

Yeni yılda noterlerdeki yeni uygulama şöyle:

Güvenli ödeme: İkinci el araç alım satımında vatandaşların yaşadığı sorunlar ortadan kaldırılacak. Nakit taşınması esnasında paranın çalınma veya kaybolma riski ortadan kaldırılacak.

Güven problemine son: Satış bedeli, noterde işlem gerçekleştirilmeden satıcının hesabına geçmeyeceğinden, satıcının notere gelmeme veya noterde işlemi gerçekleştirmeme riski ortadan kaldırılacak. İkinci el araç bedeli bloke edileceği ve satış sonrasında satıcı hesabına geçeceğinden satıcıya olan güven problemi ortadan kalkmış olacak. Vatandaşlar işlemin her aşamasında SMS ve elektronik posta ile bilgilendirilecekler.

Satış iptalinde para iadesi: Tarafların anlaşamaması ve satış işleminin iptal edilmesi durumunda, alıcı tarafından yatırılan para, kayıt esnasında bildirilen banka hesabına iade edilecek. Risk ortadan kaldırılmış olacak ve bu yolla yargıya gelen uyuşmazlıklar da engellenecek.

Kredi kartıyla ödeme: Noterlerde 1 Şubat’ta kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılacak. Bu uygulama ile nakit taşınması zorunluluğu ve bundan kaynaklanan riskler ortadan kaldırılacak.