Normale dönüş

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu’da terörden zarar gören bölgelerde ihya çalışmaları hızla sürerken, halk da normal yaşantısına dönüyor. Diyarbakır’ın Sur, Şırnak’ın merkez, Silopi, İdil, Cizre, Hakkari’nin Yüksekova ve Mardin’in ise Nusaybin ilçelerinde yapılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 1372 ev de hak sahiplerine teslim edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Şırnak’ta terörden zarar gören bölgelerde yaptığı incelemenin ardından Doğu ve Güneydoğu’da 7 bölgede yaşanan büyük değişime ilişkin bilgi verdi.

2 MİLYAR LİRA HARCAMA

Terör nedeniyle zarar gören bölgelerde alt ve üst yapı çalışmalarının bitme noktasına geldiğini anlatan Özhaseki, şu değerlendirmeyi yaptı: “Çalışmalar kapsamında Suriçi için toplam 2 milyar lira harcama öngörüldü. Diyarbakır Sur’da kira yardımı olarak bugüne kadar 81 milyon lira, eşya yardımı olarak ise 18 milyon lira vatandaşa dağıtıldı. Çalışmalar kapsamında Diyarbakır’da toplam 5 bin 637 konut üretildi. 528 konut hak sahiplerine teslim edildi. Diyarbakır’da Dicle Vadisi ile Kırklar Dağı da yapılan çalışmalar kapsamında özüne döndü. Dicle Vadisi’nde yapılan rekreasyon çerçevesinde 320 dönümlük alanda cami, kır kahvesi, spor salonu, 2 basketbol sahası, futbol sahası ve arıtma tesisleri inşa edildi. Kurşunlu Camii’nin de dahil olduğu 17 anıtsal eserden 8’inin restorasyon çalışmaları tamamlandı.”

ŞIRNAK’A 608 MİLYON TL

Şırnak ile ilgili de bilgi veren Özhaseki, “Şırnak merkezde 6 bin 18 konut ve iş yeri ile 3 caminin yapım çalışmaları sürerken, yapılan eşya, kira ve zarar yardımı 608 milyon lira oldu. Silopi’de 841 adet konut ve işyeri ile bir cami yapılırken, 324 konut hak sahiplerine teslim edildi. İdil de ise 514 konut ve işyeri ile bir caminin yapımı sürerken 386 konut ile bir caminin de yapımı tamamlandı. Cizre de ise 3 bin 291 konut ve işyeri ile 3 caminin yapım çalışmaları sürüyor. Cizre’de 144 konut ise hak sahiplerine teslim edildi. İdil’de ise 514 adet konut, işyeri ile 1 adet cami yapımı devam ederken, bunlardan 386 adet konut hak sahiplerine teslim edildi” dedi.

Özhaseki, “3 bin 195 konut ve işyeri ile 3 caminin de yapım çalışmaları sürüyor. Bölgede terörden zarar gören vatandaşlara 41.4 milyon lira kira ile 91.2 milyon lira eşya olmak üzere 132 milyon liradan fazla yardım yapıldı” dedi.

Seçimlerde bölge halkının güvenle sandığa gidip gidemeyeceği sorulan Mehmet Özhaseki, “Konuyla ilgili olarak her hangi bir sıkıntı kaldığını düşünmüyorum” diye konuştu.

ERDOĞAN: GAYEMİZ MİLLETİN GÖNLÜNDE YER EDEBİLMEK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, 7 bölgedeki büyük değişimi göstermek için hazırlanan kitap için kaleme aldığı yazıda, “Terör mağduru bölgelerimizde vatandaşımızın maddi zararlarını karşılarken, manevi yaralarını sarmak için gayret ediyoruz. Burada tek gayemiz milletimizin gönlünde yer edebilmek” dedi.