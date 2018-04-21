Normale dönüş

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
21.04.2018 - 21:13, Son Güncelleme:

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Terör nedeniyle zarar gören Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da adeta dönüşüm yaşanıyor. Birçok il ve ilçede altyapı ve üstyapı çalışmalarında sona gelinirken 1372 ev de hak sahiplerine teslim edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Doğu ve Güneydoğu’da 7 bölgede yaşanan büyük değişime ilişkin bilgi verdi.

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu’da terörden zarar gören bölgelerde ihya çalışmaları hızla sürerken, halk da normal yaşantısına dönüyor. Diyarbakır’ın Sur, Şırnak’ın merkez, Silopi, İdil, Cizre, Hakkari’nin Yüksekova ve Mardin’in ise Nusaybin ilçelerinde yapılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 1372 ev de hak sahiplerine teslim edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Şırnak’ta terörden zarar gören bölgelerde yaptığı incelemenin ardından Doğu ve Güneydoğu’da 7 bölgede yaşanan büyük değişime ilişkin bilgi verdi.

2 MİLYAR LİRA HARCAMA
Terör nedeniyle zarar gören bölgelerde alt ve üst yapı çalışmalarının bitme noktasına geldiğini anlatan Özhaseki, şu değerlendirmeyi yaptı: “Çalışmalar kapsamında Suriçi için toplam 2 milyar lira harcama öngörüldü. Diyarbakır Sur’da kira yardımı olarak bugüne kadar 81 milyon lira, eşya yardımı olarak ise 18 milyon lira vatandaşa dağıtıldı. Çalışmalar kapsamında Diyarbakır’da toplam 5 bin 637 konut üretildi. 528 konut hak sahiplerine teslim edildi. Diyarbakır’da Dicle Vadisi ile Kırklar Dağı da yapılan çalışmalar kapsamında özüne döndü. Dicle Vadisi’nde yapılan rekreasyon çerçevesinde 320 dönümlük alanda cami, kır kahvesi, spor salonu, 2 basketbol sahası, futbol sahası ve arıtma tesisleri inşa edildi. Kurşunlu Camii’nin de dahil olduğu 17 anıtsal eserden 8’inin restorasyon çalışmaları tamamlandı.”

ŞIRNAK’A 608 MİLYON TL
Şırnak ile ilgili de bilgi veren Özhaseki, “Şırnak merkezde 6 bin 18 konut ve iş yeri ile 3 caminin yapım çalışmaları sürerken, yapılan eşya, kira ve zarar yardımı 608 milyon lira oldu. Silopi’de 841 adet konut ve işyeri ile bir cami yapılırken, 324 konut hak sahiplerine teslim edildi. İdil de ise 514 konut ve işyeri ile bir caminin yapımı sürerken 386 konut ile bir caminin de yapımı tamamlandı. Cizre de ise 3 bin 291 konut ve işyeri ile 3 caminin yapım çalışmaları sürüyor. Cizre’de 144 konut ise hak sahiplerine teslim edildi. İdil’de ise 514 adet konut, işyeri ile 1 adet cami yapımı devam ederken, bunlardan 386 adet konut hak sahiplerine teslim edildi” dedi.

Özhaseki, “3 bin 195 konut ve işyeri ile 3 caminin de yapım çalışmaları sürüyor. Bölgede terörden zarar gören vatandaşlara 41.4 milyon lira kira ile 91.2 milyon lira eşya olmak üzere 132 milyon liradan fazla yardım yapıldı” dedi.

Seçimlerde bölge halkının güvenle sandığa gidip gidemeyeceği sorulan Mehmet Özhaseki, “Konuyla ilgili olarak her hangi bir sıkıntı kaldığını düşünmüyorum” diye konuştu.

ERDOĞAN: GAYEMİZ MİLLETİN GÖNLÜNDE YER EDEBİLMEK
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, 7 bölgedeki büyük değişimi göstermek için hazırlanan kitap için kaleme aldığı yazıda, “Terör mağduru bölgelerimizde vatandaşımızın maddi zararlarını karşılarken, manevi yaralarını sarmak için gayret ediyoruz. Burada tek gayemiz milletimizin gönlünde yer edebilmek” dedi.

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