Nobelli ekonomistten uyarı
Nobel ödüllü Ekonomist Joseph Stiglitz'den kritik uyarı.
Bundan dört ay önce ABD Başkanı Donald Trump'ı "dünyayı bekleyen en büyük risk" ilan eden Nobel ödüllü Ekonomist Joseph Stiglitz'den yeni uyarı geldi.
Stiglitz'e göre Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) iş yapamaz hale gelmesi ticari savaşların tırmanacağı bir ortam oluşturarak büyüme zarar görürken artan enflasyonla Fed'in faiz artıracağı bir zemin oluşturabilir.
Ekonomiste göre bu durum Trump'ın taban kaybetmesine de neden olabilir.
Stiglitz'e göre Trump'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) yeni hakem üye atamalarını engellemesi Örgüt'ü iş yapamaz hale getiriyor.
Stiglitz, DTÖ'nün geleneksel olarak yeni üyelerini oy birliği ile seçtiğini ve bundan geri adım atmak istemediğini, Trump'ın engeli nedeniyle de yedi üyeli kurulda üç koltuğun boş kaldığına dikkat çekti. Ekonomiste göre DTÖ, kurallarla oluşan sistemi korumak için çalışıyor ve iş yapamaz hale gelmesi ticari savaşları tırmandırabilir.
Stiglitz, bu ortamın hazırlayacağı tabloyu şöyle tasvir ediyor:
"Gümrük vergilerinde genele yayılan bir artış olursa yaşam maliyetleri artar. Enflasyon, Fed'in faiz artırmasına neden olurken bu faiz artışları güçlü büyümeye zarar verebilir. Böyle bir durum da kendisini bağnaz, kadın düşmanı ve Nazi destekçisi olduğunu kanıtlayan Trump'a sıkı sıkıya bağlı tabanını değiştirebilecek tek şey olabilir."
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