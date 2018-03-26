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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
26.03.2018 - 10:22, Son Güncelleme:

Nobel ödüllü iktisatçıdan Çin ABD açıklaması

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Nobel ödüllü iktisatçıdan Çin ABD açıklaması

Nobel ödüllü ABD'li iktisatçı Joseph Stiglitz iki ülke arasındaki ticaret gerginliği yoğunlaştığı takdirde Çin, ekonomik sıkıntıyı ortadan kaldırma konusunda ABDden daha iyi bir konuma ve daha fazla enstrümana sahip dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen haftalarda çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği gümrük vergisi uygulamasının ardından Çine yaklaşık 60 milyar dolarlık ithalatını etkileyen gümrük vergisi uygulamasının açıklanmasının ardından iki ülke arasında olası bir ticaret savaşı gündemde yer aldı.

Stiglitz, Çin Kalkınma Forumunda yaptığı konuşmada, Çin ekonomisinin iç talep eksenli bir gelişme çizgisine girdiği ve etkilenebileceği alanlarda talebi artıracak hükümet projelerini kullanabileceği için (olası zararlar karşısında) ekonomisini yönetme yeteneğine daha fazla sahip olduğunu söyledi.

Çin’in ticaret politikalarını değiştirse bile, bunun makroekonominin bir sonucu olarak ortaya çıkan Washington’un ticaret açıkları konusundaki sorununun çözümüne yardımcı olmayacağını ve ABD’nin diğer ülkelerle verdiği açıkların daha da artacağını vurgulayan Stiglitz, ABD hükümetinin düşük maliyetli ithalata çok bağımlı hale geldiği için yapabileceği eylemlerim çok kısıtlı olduğunu belirtti.

Konuşmasında Stiglitz, Örneğin, Çinden gelen tekstil ve hazır giyim ürünlerine uygulanan tarifeler artarsa, ABD’de yaşam maliyeti artacaktır, FED bunun etkisi ile ekonomiyi yavaşlatacak ve işsizliğin armasına neden olabilecek bir ÿfaiz artışına gidecektir dedi. Çin’in ılımlı, temkinli ancak kararlı ve cesur bir şekilde yanıt vermesi gerektiğinin altını çizen Stiglitz, Çin uluslararası hukuk ve Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde ABD ile olan ticaret gerilimlerini çözmek için çalışmalıdır dedi.

Elinde bulundurduğu ABD hazine bonolarını satmanın Çin için rasyonel bir seçenek olmayacağını vurgulayan Stiglitz, bu davranışın ABD doları kuru üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağını ve ABD hazine bonosunun değerini düşüreceğini söyledi.

 

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