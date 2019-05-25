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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
25.05.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Niğde’de patates ekim alanı arttı

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Niğde’de patates ekim alanı arttı

TÜRKİYE’nin en büyük patates üretim alanlarının bulunduğu Niğde’de patates ekimine başladı. Patatesin raflarda kilo fiyatının 6 liraya kadar çıkması nedeniyle bu yıl ekim alanlarında yüzde 10 oranında artış yaşandı.

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, yıllık ortalama 800 bin ton üretimle Türkiye birincisi olan Niğde’de çiftçilerin hazırlıklarını tamamlayarak patates ekimine başladığını söyledi. Patatesin geçen yıl raflarda kilo fiyatının 6 liraya kadar yükseldiğini belirten Veli Kenar, bu yıl ekim alanlarının yüzde 10 arttığını kaydetti. Niğde’de yazlık ve kışlık olmak üzere patates ekimleri yapıldığını belirten Kenar, "Altunhisar ilçemizde turfanda olarak tabir ettiğimiz yazlık patates ekimlerimizi yapmıştık ve Ağustos ayı itibariyle hasadına başlayacağız. Şuanda kışlık patates ekimlerimizi yapıyoruz. Niğde’de patates ekimleri Nisan ayının sonu itibariyle başlamış olup ekimlerimiz devam ediyor. Yaklaşık 240 bin dekar alana patates ekimi yapılmasını bekliyoruz. Niğde’de geçen yıla göre patates ekim alanında yüzde 10 gibi bir atış bekliyoruz. Bu artışın sebebi ise patatesin hak ettiği değeri bularak para etmesi" dedi.

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