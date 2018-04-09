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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.04.2018 - 13:37, Son Güncelleme:

Nevşehir kabak çekirdeğine coğrafi işaret

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Nevşehir kabak çekirdeğine coğrafi işaret

İnce, uzun yapısı ve lezzetiyle bilinen Nevşehir kabak çekirdeğine, coğrafi işaret tescil belgesi alınması üreticileri ve tüccarı sevindirdi.

Çerezlik olarak yurt içi ve yurt dışına pazarlanan kabak çekirdeğinin tescili için geçen yıl yapılan başvuru sonuçlandı. Nevşehir Ticaret Borsasının (NTB) müracaatının ardından coğrafi işaret alan, aroması ve lezzetiyle damak tadına hitap eden Nevşehir kabak çekirdeğinin tescillenmesi memnuniyetle karşılandı. 
Bölgedeki çiftçiler tarafından uzun yıllardır ekimi yapılan kabak çekirdeği, il genelinde yaklaşık 169 bin dekar alana ekiliyor, yıllık ise ortalama 20 bin ton ürün elde ediliyor. 

Mayıs ayında toprakla buluşan tohumlar, eylülde çeşitli ebatlarda kabak bitkisi olarak hasat ediliyor. Tarladan kaldırılan kabağın içindeki çekirdeklerin alınmasının ardından çeşitli işlemlerden geçirilen ürün, çiğ, kavrulmuş, sütle kavrulmuş, tuzlu ve tuzsuz olarak ayrı ayrı paketlenip piyasaya sunuluyor. 
Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, AA muhabirine, coğrafi işaret alınmasının ürünün markalaşması ve değer kazanması adına önemli olduğunu belirtti. 

Salaş, kurumlarınca yapılan başvurunun ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin analiz çalışmalarında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün ise rapor hazırlanmasında katkı sunduğunu kaydetti. 

Salaş, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Nevşehir kabak çekirdeğine coğrafi işaret tescil belgesi alınması, hem markalaşma açısından hem de katma değer anlamında son derece önemli. Kabak çekirdeği coğrafi işareti tescillendi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bundan sonraki süreçte hem çiftçimiz hem bu ürünü pazarlayan esnafımız kazanacak. Aynı zamanda ilimiz ekonomisine olan katkısı da artacaktır. İl genelinde yılda yaklaşık 20 bin ton verim elde ediliyor. Yurt içi ve yurt dışında satılıyor. Biz de katıldığımız fuarlarda tanıtımını yapmaya devam ediyoruz." 

Tarladaki hasadın ardından üreticiden aldığı kabak çekirdeğini tüketime hazır hale getirerek satışa sunan bir işletmenin sahibi Erdal Yılmaz da tescilden dolayı memnun olduklarını, çekirdeğin bundan sonraki süreçte iç ve dış piyasada marka değeriyle pazarlanacağını ifade etti. 
Çeşitli yörelerde kabak yetiştirildiğini ve çekirdek alındığını aktaran Yılmaz, Nevşehir kabak çekirdeğinin ülke genelinde lezzeti sayesinde tercih edildiğini söyledi. 

Yılmaz, "Nevşehir'in çekirdeğini diğerlerinden ayıran en önemli özelliği lezzetidir. Boyut olarak başka kabak çekirdekleri daha büyük olabilir ama bu lezzeti başka yerde bulamayız. Orta Doğu ve gurbetçilerimizin olduğu Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Nevşehir'in bir ürünü ama tescillenerek marka olması sağlandı. Pazarlamamız daha kolay olacaktır." şeklinde konuştu. 

Kabak çekirdeği üreticisi Eşref Vural ise yetiştirdikleri ürünün tescillenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. 
Vural, "Tescillenmesi nedeniyle bizim ürettiğimiz kabak çekirdeği itibar görecek. Ürünümüz değer kazanacaktır. Nevşehir, kabak üretiminde açık bir fabrika gibidir. Meşakkatli çalışmalarla üretim yapıyoruz. Emeğimizin karşılığını almamızı sağlayacaktır, bunu sağlayanlara teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı. 

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