Çerezlik olarak yurt içi ve yurt dışına pazarlanan kabak çekirdeğinin tescili için geçen yıl yapılan başvuru sonuçlandı. Nevşehir Ticaret Borsasının (NTB) müracaatının ardından coğrafi işaret alan, aroması ve lezzetiyle damak tadına hitap eden Nevşehir kabak çekirdeğinin tescillenmesi memnuniyetle karşılandı.

Bölgedeki çiftçiler tarafından uzun yıllardır ekimi yapılan kabak çekirdeği, il genelinde yaklaşık 169 bin dekar alana ekiliyor, yıllık ise ortalama 20 bin ton ürün elde ediliyor.

Mayıs ayında toprakla buluşan tohumlar, eylülde çeşitli ebatlarda kabak bitkisi olarak hasat ediliyor. Tarladan kaldırılan kabağın içindeki çekirdeklerin alınmasının ardından çeşitli işlemlerden geçirilen ürün, çiğ, kavrulmuş, sütle kavrulmuş, tuzlu ve tuzsuz olarak ayrı ayrı paketlenip piyasaya sunuluyor.

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, AA muhabirine, coğrafi işaret alınmasının ürünün markalaşması ve değer kazanması adına önemli olduğunu belirtti.

Salaş, kurumlarınca yapılan başvurunun ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin analiz çalışmalarında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün ise rapor hazırlanmasında katkı sunduğunu kaydetti.

Salaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nevşehir kabak çekirdeğine coğrafi işaret tescil belgesi alınması, hem markalaşma açısından hem de katma değer anlamında son derece önemli. Kabak çekirdeği coğrafi işareti tescillendi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bundan sonraki süreçte hem çiftçimiz hem bu ürünü pazarlayan esnafımız kazanacak. Aynı zamanda ilimiz ekonomisine olan katkısı da artacaktır. İl genelinde yılda yaklaşık 20 bin ton verim elde ediliyor. Yurt içi ve yurt dışında satılıyor. Biz de katıldığımız fuarlarda tanıtımını yapmaya devam ediyoruz."

Tarladaki hasadın ardından üreticiden aldığı kabak çekirdeğini tüketime hazır hale getirerek satışa sunan bir işletmenin sahibi Erdal Yılmaz da tescilden dolayı memnun olduklarını, çekirdeğin bundan sonraki süreçte iç ve dış piyasada marka değeriyle pazarlanacağını ifade etti.

Çeşitli yörelerde kabak yetiştirildiğini ve çekirdek alındığını aktaran Yılmaz, Nevşehir kabak çekirdeğinin ülke genelinde lezzeti sayesinde tercih edildiğini söyledi.

Yılmaz, "Nevşehir'in çekirdeğini diğerlerinden ayıran en önemli özelliği lezzetidir. Boyut olarak başka kabak çekirdekleri daha büyük olabilir ama bu lezzeti başka yerde bulamayız. Orta Doğu ve gurbetçilerimizin olduğu Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Nevşehir'in bir ürünü ama tescillenerek marka olması sağlandı. Pazarlamamız daha kolay olacaktır." şeklinde konuştu.

Kabak çekirdeği üreticisi Eşref Vural ise yetiştirdikleri ürünün tescillenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Vural, "Tescillenmesi nedeniyle bizim ürettiğimiz kabak çekirdeği itibar görecek. Ürünümüz değer kazanacaktır. Nevşehir, kabak üretiminde açık bir fabrika gibidir. Meşakkatli çalışmalarla üretim yapıyoruz. Emeğimizin karşılığını almamızı sağlayacaktır, bunu sağlayanlara teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.