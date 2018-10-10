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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.10.2018 - 11:26, Son Güncelleme:

Muğla'ya gelen turist sayısı yüzde 32 arttı

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Muğla'ya gelen turist sayısı yüzde 32 arttı

Türkiye'nin bin 484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla'ya 9 ayda gelen yabancı turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış gerçekleşti.

MUĞLA, turizm çeşitliliği, kültürel varlıkları ve muhteşem doğasıyla yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz bir tatil imkanı sunuyor. Deniz, kum ve güneşinin yanı sıra farklı medeniyetlere ait izleri bünyesinde barındıran kent, bölgenin kültür turizmine de katkı sağlıyor.

Bin 484 kilometrelik Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'daki tesislerde, 340 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Kenti, her yıl yaklaşık 3 milyonun üzerinde turist ziyaret ediyor.

Muğla Kültür ve Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç, AA muhabirine, turizm sektör temsilcilerinden aldıkları, verimli bir turizm sezonu yaşandığına dair güzel haberlerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Hava ve deniz hudut kapılarından gelen yabancı turist sayısı verilerinin de sektörden aldıkları olumlu düşünceleri somut hale getirdiğini vurgulayan Karacaağaç, 2018 yılı turizm sezonun sektörü de iyi yönde etkilediğini dile getirdi.

Karaağaç, Muğla'nın gelişmiş turizm altyapısıyla Antalya ve İstanbul’dan sonra ülkenin üçüncü turizm destinasyonu olduğuna işaret etti. Karaağaç, her köşesinden tarihi, doğal, kültürel ayrı bir zenginlik çıkan Muğla'da 2016 yılında turizm verilerinde düşüş görülse de toparlanarak 2018 yılında önemli düzeyde artış yaşandığını ifade etti.

"YABANCI TURİST SAYISI ARTTI"

Muğla ve turistik ilçelerinin yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edildiğine değinen Karacaağaç, şöyle konuştu:

"Yılın 9 ayında 2 milyon 523 bin 447 yabancı misafirimiz, 2 havaalanı ve 9 deniz hudut kapısından giriş yaptı. Bundan daha fazla sayıda yerli turistin de Muğla’da tatil yaptığı bilinmektedir. 2017 yılında ocak- eylül ayları arasında hudut kapılarımızdan giriş yapan yabancı turist sayısı 1 milyon 906 bin 318 olurken bu yıl aynı dönemi değerlendirdiğimizde geçen yıla göre yüzde 32'lik bir artış görmekteyiz. Ulaşım şekli yönünden değerlendirdiğimizde ise Muğla’ya gelen turistlerin çoğunlukla havayolunu tercih ettikleri görülmektedir. 2018 yılı Eylül sonu itibarıyla ilimizi ziyaret eden yabancı turistlerin yaklaşık yüzde 83’ünün havayolunu, yüzde 17’sinin ise deniz yolunu tercih ettikleri görülmüştür."

Ziyaretçilerin özellikle Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Dalyan, Akyaka ve Gökova'daki otellerde ve sahillerde yoğunluk oluşturduğunu vurgulayan Karacaağaç, temmuz, ağustos ve eylülde otellerde ciddi yoğunluk yaşandığını vurguladı.

Muğla'yı en fazla ziyaret eden turist grubunun İngilizler olduğuna işaret eden Karacaağaç, "Muğla'yı en çok 900 bin 75 kişiyle İngilizler ziyaret

etti. İngilizleri 380 bin 487 kişiyle Rusya, 177 bin 94 kişiyle Almanya, 168 bin

165 kişiyle Ukrayna ve 132 bin 895 kişiyle Polonya'dan gelen ziyaretçiler izledi." diye konuştu.

Çok sayıda koya sahip olması, temizliği, çekiciliği, ulaşımın kolaylığı gibi nedenlerin de Muğla'yı cazip kıldığına işaret eden Karacaağaç, "Eylül ayında yaşanan yüzde 32'lik artışta Ula–Akyaka’da yapılan Dünya Kiteboard şampiyonası ile Marmaris’te yapılan Dünya Ralli Şampiyonasının da etkili olduğunu düşünüyorum." dedi.

Karacağaç, turizmin çok yoğun olmadığı mayıs, haziran ile ekim kasım aylarında sportif ya da kültürel faaliyetler ile turizm gelirlerini çok daha üst seviyelere taşıyabileceklerini vurgulayarak, önümüzdeki sezon için de bu yönde çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Muğla'nın çeşitliliğiyle 12 ay turizm yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu kaydeden Karacaağaç, bu kapsamda özellikle Uzak Doğu pazarında da tanıtım çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.

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