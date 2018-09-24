Mücevher sektörü İstanbul’da buluşacak
Dünyanın en büyük beş mücevher fuarından biri olarak gösterilen Istanbul Jewelry Show 11 Ekim’de kapılarını açacak.
UBM Asia’nın Türkiye ofisi UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık AŞ tarafından düzenlenecek fuar İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, “32 yıldır organize ettiğimiz Istanbul Jewelry Show’u, sektörden aldığı güçle bugün 845’in üzerinde katılımcının yer aldığı, dünyanın sayılı fuarlarından biri haline getirdik. Tüm sektör profesyonellerinin gündeminde ilk sırada yer alan fuarımızı 47. kez düzenleyecek olmaktan gurur duyuyoruz. Fuarda sergilenecek özel ürün ve koleksiyonlar, dünya mücevher piyasasını oluşturan 110’dan fazla ülkeden gelecek 16 bini aşan sektör profesyoneline önemli bir deneyim yaşatacak” dedi.
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