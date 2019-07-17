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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.07.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

Mücevher ihracatı, Haziran'da yüzde 9,52 arttı

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Mücevher ihracatı, Haziran'da yüzde 9,52 arttı

Haziran ayında gerçekleştirilen mücevher ihracatı, 2018 yılı Haziran ayına göre yüzde 9,52 artarak 216 milyon 760 bin 374 dolar olurken, böylece yılın ilk 6 ayında 1 milyar 652 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleştirildi.

Mücevher İhracatçıları Birliği yaptığı yazılı açıklamayla, Haziran ayı mücevher ihracatı rakamlarını paylaştı. 

Buna göre, Haziran ayında gerçekleştirilen mücevher ihracatı, 2018 yılı Haziran ayına göre yüzde 9,52 artarak 216 milyon 760 bin 374 dolar olurken, böylece yılın ilk 6 ayında 1 milyar 652 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleştirildi. 

Haziran ayında en fazla ihracat, 97,6 milyon dolarla Avrupa Birliği ülke grubuna yapılırken, Avrupa Birliği'ni 41,7 milyon dolarla Diğer Avrupa grubu, 31,8 milyon dolarla Yakın-Orta Doğu Asya, 18,8 milyon dolarla Diğer Asya ve 12,3 milyon dolarla Kuzey Afrika ülke grupları izledi. 
Ülke sıralamasının başında 67,5 milyon dolarla İngiltere gelirken, haziran ayında İngiltere’ye yapılan mücevher ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 bin 812 artış gösterdi. 

İngiltere'yi 31,9 milyon dolarla İsviçre, 14,2 milyon dolarla Hong Kong, 12,3 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 9,6 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri, 8,6 milyon dolarla Almanya ve 8,5 milyon dolarla İsrail takip etti. 

Haziran ayında gerçekleştirilen 216,7 milyon dolarlık ihracatın lider ürün grubu, yüzde 49'luk pay ve 105,7 milyon dolarla işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın oldu. 

İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın grubunu yüzde 42'lik pay ve 90,2 milyon dolarla altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, yüzde 3'lük pay ve 5,7 milyon dolarla pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı, yüzde 2'lik pay ve 4,7 milyon dolarla gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası ile yüzde 2'lik pay ve 4,4 milyon dolarla kıymetli metallerin kıymetli metallerle kaplama metallerin döküntü ve artıkları takip etti. 

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