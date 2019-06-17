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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.06.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

Mücevher ihracatı 362,1 milyon dolar oldu

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Mücevher ihracatı 362,1 milyon dolar oldu

Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılı mayıs ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,3’lük artışla 362 milyon 190 bin 788 dolar mücevher ihracatı yaptı.

Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılı mayıs ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,3’lük artışla 362 milyon 190 bin 788 dolar mücevher ihracatına imza attı.

Mücevher İhracatçıları Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında en fazla ihracat, 156,4 milyon dolarla Yakın, Orta Doğu Asya ülke grubuna yapıldı. Yakın, Orta Doğu Asya’yı 75,5 milyon dolar ile Avrupa Birliği, 40,1 milyon dolarla diğer Asya ülkeleri, 38,3 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ve 24,3 milyon dolarla Kuzey Amerika izledi.

İhracatın en fazla yapıldığı ülkelerin başında yüzde 68 artış ve 112,1 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri gelirken BAE’yi yüzde 907 artış ve 24,2 milyon dolar ile İsviçre, yüzde 1136 artış ve 24 milyon dolar ile İngiltere, yüzde 19 azalış ve 22,7 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri, yüzde 11 artış ve 20,7 milyon dolarla Hong Kong takip etti.

Mayıs ayında gerçekleştirilen 362,1 milyon dolarlık ihracatın lider ürün grubu, yüzde 48’lik pay ve 175,4 milyon dolarla altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası oldu. Bu grubu yüzde 41’lik pay ve 149,9 milyon dolarla işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın, yüzde 3’lük pay ve 12,4 milyon dolar ile pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı, yüzde 3’lük pay ve 10,6 milyon dolar ile gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, yüzde 2’lik pay ve 5,8 milyon dolarla kıymetli metallerin veya kıymetli metallerle kaplama metallerin döküntü ve artıkları izledi. Birlik, yılın beş aylık dönemdeki toplam ihracatını ise 1 milyar 444 milyon dolara yükseltti.

"SEKTÖR STRATEJİK BİR SEKTÖR OLARAK KABUL EDİLMELİ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, mücevher sektörünün stratejik bir sektör olarak kabul edilerek her ay ihracat rekoruna imza atması için altının serbest dolaşımda olması ve altınla ticaretin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Kamar, şunları kaydetti:

“2018 yılında yüzde 35’lik ihracat artışı ile ihracatını en fazla artıran iki sektörden biri olarak 2019 yılının beş ayında hedeflediğimiz seviyeleri yakalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mücevher ihracatımızı maksimize edebilmenin iki yolu var; bunlardan biri turizm açısından dünyanın sayılı uğrak noktalarından biri olarak kabul edilen ülkemize turistlerin yanlarında 2-3 kilogram altınla girişlerinin serbest bırakılması, diğer yolu da mevcut döviz baskısının kırılabilmesi için altınla ticaretin serbestleşmesidir. Her iki yolu da yasallaştırarak mevcut ihracat rakamlarını katlayacağımıza inanıyoruz. Özellikle altının serbest dolaşımda olmasıyla iç piyasada faaliyet gösteren tüm sektörler, rahat bir nefes alacaklardır.”

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