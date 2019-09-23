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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.09.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

MTA Özbekistan'da altın aramalarına hız verecek

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MTA Özbekistan'da altın aramalarına hız verecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Özbekistan altın madeni açısından dünyada en zengin ülkelerden biri ve dördüncü sırada yer alıyor. Bizim de bu konuda ciddi deneyimlerimiz var" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Özbekistan’da altın arama çalışmaları kapsamında geçen ay havadan jeofizik görüntüleme çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Bize tahsis edilen yaklaşık 576 kilometre karelik maden sahalarında uçuşlar yapmak süretiyle verileri topladık. İnşallah onları en kısa süre içerisinde ekiplerimiz değerlendirecek ve sonucuna göre de arazi sondaj çalışmalarına başlayacağız." dedi.

Dönmez, Özbekistan’daki Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği Enerji Bakanları toplantısının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Dönmez, Özbekistan Enerji Bakanı Alişir Sultanov ve Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Komitesi Başkanı Babur İslamov ile çok faydalı görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Söz konusu görüşmelerde kamu ve özel sektörün karşılıklı olarak iş birliğinin geliştirilerek sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Dönmez, şöyle konuştu:

"Geçen sene sayın cumhurbaşkanımız buraya bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret kapsamında enerji ile alakalı özel sektörün yaptığı bir dizi anlaşmalar imzalandı. Bu çerçevede yaklaşık 3-4 doğal gaz çevrim santrali kurma ile alakalı anlaşmalar söz konusu. Bu santrallerin bir kısmının inşaatı devam ediyor. Yeni inşaata başlayacak olanlar da var. İnşallah en kısa sürede buradaki enerji sektörüne girişimcilerimizin önemli bir katkısı olacak diye düşünüyorum."

"DENEYİMLERİMİZİ AKTARMAYA HAZIRIZ"

Dönmez, Orta Asya’nın doğal kaynaklar bakımından zengin bir bölge olduğunu ancak bazı altyapı eksikliklerinin de bulunduğuna değinerek, Türkiye’nin bu konularda oldukça deneyimli olduğunu ve bunları aktarmaya hazır olduğunu söyledi.

Geçen yıl Özbekistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Komitesi ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) arasında üç altın ve volfram sahasının araştırılmasına ilişkin anlaşma imzalandığını hatırlatan Dönmez, söz konusu sahaların araştırılmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini aktardı.
Bakan Dönmez, şu bilgileri paylaştı:

"Geçen ay havadan jeofizik görüntüleme çalışmaları yaptık. Yaklaşık 576 kilometre karelik bize tahsis edilen maden sahalarında uçuşlar yapmak suretiyle verileri topladık. İnşallah onları en kısa süre içerisinde ekiplerimiz değerlendirecek ve sonucuna göre de arazi sondaj çalışmalarına başlayacağız. Özbekistan altın madeni açısından dünyada en zengin ülkelerden biri ve dördüncü sırada yer alıyor. Bizim de bu konuda ciddi deneyimlerimiz var. Güzel bir iş birliğiyle Özbekistan’ın yer altı kaynaklarının ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sunacak şekilde hizmete alınması konusunda, MTA ciddi bir çaba içerisinde olacak."

"SUDAN'DA DA ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

MTA’nın sadece Özbekistan’da değil, Sudan’da da maden arama çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Dönmez, "MTA, Afrika ve Asya ülkeleri başta olmak üzere, doğal kaynaklar konusunda Türkiye’nin edinmiş olduğu tecrübe ve deneyimi oralara da aktaracaktır." diye konuştu.

Özbekistan’ın MTA örneğinde ilk defa yabancı bir kuruma ülkedeki maden sahalarını açtığını vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

“Özbekistan, MTA örneğinde Türkiye’ye kendi sahalarını açarak ilk defa yurt dışından bir kuruma maden sahalarını açmış oldu. Bu aslında iki ülke arasında geçmişten gelen ortak kültürün ve iş birliğinin bir göstergesidir. Biz, bu açıdan mutluyuz. Orta Asya’nın tam göbeğinde yer alan kardeş ülke Özbekistan’ın hızla kalkındığını ve geliştiğini görmek en az onlar kadar bizleri de mutlu ediyor.”

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