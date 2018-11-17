Mönüye alerjeni koymayan yandı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Meltem ÖZGENÇ/ANKARA
17.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Mönüye alerjeni koymayan yandı

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Mönüye alerjeni koymayan yandı

Lokanta, restoran ve kafe gibi toplu yemek sunan mekânlar artık mönülerinde yemeklerin alerjik madde içerip içermediğini yazmak zorunda. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın getirdiği düzenlemeye uymayanlara 2019 yılından itibaren ceza kesilecek.

TARIM ve Orman Bakanlığı lokanta, restoran ve kafe gibi toplu tüketim yerlerindeki mönülerde, tüketicilere sunulan gıdanın adının yanında, alerjen bileşenlerinin belirtilmesini zorunlu hale getirdi. Bakanlık bu bileşenleri müşteriye sunmayan yerlere de 2019 yılı sonu itibarıyla ceza kesecek. Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 Yılı Bütçe Sunum kitapçığında yer alan ayrıntılara göre alerjen bileşenler arasında gluten içeren gıdalar, kabuklular ve ürünleri, yumurta ve ürünleri, balık ve balık ürünleri, yerfıstığı ve ürünleri, soya fasulyesi ve ürünleri, süt ve süt ürünleri, sert kabuklu meyveler, kereviz ve ürünleri, hardal ve ürünleri, susam tohumu ve ürünleri, kükürt dioksit ve sülfitler, acı bakla ve ürünleri, yumuşakçalar ve ürünleri yer alıyor. Ayrıca gıdanın bileşiminde etil alkol ve domuzdan elde edilen madde bulunması durumunda da aynı şekilde tüketiciler net olarak bilgilendirilecek. Bu bilgiler tüketicilerin kolayca görebileceği şekilde mönüler, yazı tahtaları, broşür benzeri araçlar vasıtasıyla tüketiciye sunulacak.

İKLİMİ BELİRLENİYOR

Kitapçığa göre Türkiye’nin gelecekteki ikliminin belirlenmesine yönelik model çalışmalarına da başlandı. Yakın gelecekte Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nde yayınlanması düşünülen ‘Paylaşımlı Sosyoekonomik Senaryolar’ ile Türkiye için iklim projeksiyonlarının geliştirilmesi planlanıyor. Google ve veri tabanı kullanılarak arazi bitki örtüsündeki değişim ve yeşillenme eğilimi izleme çalışmaları farklı bölgelerde yapılmaya da başladı. Herhangi bir alanda arazi örtüsünde meydana gelen değişimlerin uydu teknolojileri kullanılarak izlenebilmesi için Google veri tabanlarını kullanarak açık kaynak kodlu yeni bir yazılım geliştirildi.

YERLİ TOPUM SERASI

Antalya’da 11 dekar modern seralar kurulacak ve tarla arazilerinde yapılacak çalışmalarda yeni Ar-Ge yönetimlerinin uygulanması ile yeni yerli sebze tohumlarının üretilmesi sağlanacak. Öncelikle domates, patlıcan, hıyar ve kavun çeşitlerinde çalışmalar başlatıldı. Geliştirilecek yeni çeşitlerin ülke genelinde kullanılması planlanıyor. Kışlık sebzelerden soğan, havuç, marul, kırmızı baş lahana ve brokolide gen havuzlarının genişletilmesi ve yeni çeşitlerin geliştirilmesine yönelik projeler başlatıldı.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (16.11.2018) – 2
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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