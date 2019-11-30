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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.11.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Milyonerlerin 10 aylık mevduat artışı yaklaşık 180 milyar lira oldu

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Milyonerlerin 10 aylık mevduat artışı yaklaşık 180 milyar lira oldu

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı ekim sonu itibarıyla 33 bin 864 olurken, mudilerin toplam mevduatı da 1 trilyon 289 milyar 779 milyon liraya ulaştı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı ekim sonu itibarıyla 213 bin 990 düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl sonunda 180 bin 126 olan milyoner sayısı, 10 ayda 33 bin 864 kişi arttı. Milyonerlerin toplam mevduatı ekim sonu itibarıyla 1 trilyon 289 milyar 779 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 27 bin lira oldu. 2018 sonunda 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 10 aylık dönemde 179 milyar 920 milyon lira artış kaydetti.

YURT İÇİ YERLEŞİK MİLYONERLERE 30 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ EKLENDİ
Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 10 ayda 30 bin 116 artarak 191 bin 916'ya ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı da 1 trilyon 199 milyar 102 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt içinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 508 milyar 747 milyon lirası yerel para cinsi, 679 milyar 62 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 11 milyar 293 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 248 bin lira olarak hesaplandı.

YURT DIŞI YERLEŞİK MİLYONER SAYISI 22 BİNİ GEÇTİ
BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı ekim sonu itibarıyla 22 bin 74'e ulaştı. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2018 sonuna göre 3 bin 748 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 90 milyar 677 milyon lira oldu.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 9 milyar 856 milyon lirası yerel para, 80 milyar 353 milyon lirası yabancı para ve 467 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 4 milyon 108 bin lira olarak hesaplandı.

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