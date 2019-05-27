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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
27.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Milli otomobilde 500 km menzil

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Milli otomobilde 500 km menzil

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2022 yılının ikinci yarısında satışa sunulacak yüzde 100 elektrikli yerli otomobilde menzil hedefinin 500 kilometre olduğunu belirtti. Varank, otomobil fabrikasının yeriyle ilgili, “Bir yatırım yapmak isterseniz, tedarikçilere en yakın yeri tercih edersiniz” dedi.

ANKARA’da gazetecilerle iftar yemeğinde bir araya gelerek soruları yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil projesine ilişkin merak edilen detayları da açıkladı. “Kendi otomobilimizi tamamen elektrikli olarak rakipleriyle yarışacak şekilde bir proje olarak ortaya koyacağız ve bir ekosistem ortaya çıkaracağız” diye konuşan Varank, 2019’un sonunda bir prototip görecekleri ve buna hep birlikte şahit edileceğini belirtti. Muhtemelen 2022 yılının ikinci yarısında araçların satışa sunulacağını kaydeden Varank şöyle konuştu:

TEDARİKÇİYE YAKIN YER

“Tabii şöyle bir eleştiri var. Bu otomobili yapmak bu kadar zor mu? Siz ortaya tek bir ürün çıkarabilirsiniz, ama bunun satılabilir olması için bayi ağının olması lazım, yedek parçasının, tedarikçilerinin olması lazım, servisinin olması lazım, pazarlamasını güzel yapmanız lazım. Yurt dışına ihracat yapacaksınız, o standartlarda, o kalitede ve rakipleriyle yarışabilecek olması lazım. Dolayısıyla bunların tamamını profesyonelce planladıkları için bu iş aslında bu kadar uzun sürüyor. Ama dediğim gibi iş akışları çerçevesinde ilerliyorlar, 2019’un sonunda inşallah prototipi göreceğiz. Siz bir yatırım yapmak isterseniz, tedarikçiye en yakın yeri tercih edersiniz. Yani ekosistemden en verimli şekilde faydalanacağınız yerde kurmak istersiniz. Bunun görüşmelerini yapıyorlar. 500 kilometreyi yakalayacak bir araç üstünde çalışıyorlar. Talep olacağa benziyor, insanlar bekliyorlar bu otomobili. Piyasaya çıktığında göreceğiz.

Milli otomobilde 500 km menzil

PİLOT SEKTÖR MAKİNE

Varank ayrıca gündemlerinde yerli üretim ve milli teknoloji olduğunu da belirterek, “Yerlileştirme Ürün Programı da bunun önemli bir parçası. Amacımız, özellikle yüksek cari açık verdiğimiz ürünlerin yerlileştirilmesi. Orta Yüksek ve Yüksek teknolojiye de odaklanarak 300’ün üzerinde ürün ve ürün grubunun yerlileştirilmesiyle ilgili yeni bir teşvik programı dizayn ettik. Aslında bizim çalışmalarımız bitti, kamuoyuna ilan etmesi kaldı. Tabi mevzuatla ilgili yapmamız gerekenler var. Makine sektörüyle başlamayı planlıyoruz. Pilot sektör makine olacak, daha sonra Eylül, Ekim ayına kadar diğer sektörlerdeki ürünleri ilan edeceğiz. Eğer bir yabancı gelip burada o yatırımı yapmak istiyorsa, ‘Bunu yerli olarak üreteceğim’ diyorsa kapımız ona açık. O da aynı programdan faydalanıp o yatırımları yapıp o üretimi yapabilir. Yani global sermaye olup yerli üreticilerden de o işlere başvurabilecek olan ara malı üreticisi firmalar var, onlarla da çalışabiliriz. “

OTOMOTİVE YERLİ ÇELİK

KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, yerli otomotiv sanayine verecekleri desteğe ilişkin, “Son yıllarda yapılan çalışmalarla otomotiv sanayi ülkemizin en büyük ihracatçı sektörü haline gelmiştir. Neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt şirketimizin de otomotiv sanayimizle bütünleşmesi ve iyi bir tedarikçi konumuna gelmesi bizim için stratejik bir hedeftir. Bu nedenle savunma sanayisi gibi otomotiv sanayi içinde şirketimizde bir çalışma grubu oluşturduk. Ar-Ge Müdürlüğümüz, mevcut altyapımız ve ürün çeşitliliğimizle otomotiv sanayisine hangi ürünleri tedarik edebileceğimizi, otomotiv sanayimizin mevcut ve gelecekteki projelerinde kullanılacak çelik ürünlerini üretebilmek için KARDEMİR’de nelerin yapılabileceğini çalışıyor” dedi.

50 MİLYON TL’YE 2. FABRİKAYI AÇTI

TÜRKİYE’nin önemli tedarik sanayisi şirketlerinden Ecoplas, Kocaeli’nden sonra ikinci fabrikasını Sakarya’da hizmete açtı. 50 milyon TL yatırımla hayata geçirilen ve 300 kişiye istihdam sağlaması hedeflenen yeni tesiste, dünyanın önde gelen otomotiv markaları için orta konsol, plastik iç ve dış dekorasyon parçaları ve akü taşıyıcı gibi kompozit parçalar üretecek. Ecoplas Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, “Hedefimiz 2021 yılı içerisinde bu ürünlere ilave olarak elektrikli ve hibrit araçlar için elektronik komponent üretimine de başlamak. 10 yıl önce temellerini attığımız Ecoplas Otomotiv, kısa süre içerisinde Gebze ve Sakarya’da bulunan iki fabrikasında 900 çalışanı ile 50 milyon euroluk ciro ve 25 milyon euroluk ihracat seviyesine ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’YE DÖNÜŞ

BİLİM insanlarının Türkiye’ye dönüşüne ilişkin olarak ise Varank şunları söyledi: “Bunu ilk ilan ettiğimizde eleştirenler oldu, ‘Türkiye’ye kim gelir bilim yapmak için’ diye. Aslında oldukça cazip de bir paket ortaya koyduk. Amacımız ne? Kritik teknolojilerin geliştirildiği programlar var ve orada üst düzey araştırma yapanlara ihtiyacımız var. Bunları Türkiye’ye getirerek bu projelerde çalıştırabilir miyiz? Sisteme 3 binden fazla kayıt oldu. Kriterler de çok zordu. Yani dünyanın ilk 100 üniversitesinden, en fazla atıf alan makale sayılarında sıralamalar gibi oldukça zorlu kriterler var. Şu anda bu şartları taşıyan 242 başvuruyu değerlendiriyoruz. Türk kökenli olanlar olduğu gibi 80 civarında yabancı da var. İşte çevre alanında Nobel Ödülü almış bir araştırmacı var.”

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