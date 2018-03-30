Mevzileri kazdık Türkleri bekliyoruz

PEKER Holding, yurtiçinde gayrimenkul firmaları için ‘anahtar teslim arsa’ geliştiriyor. Arsayı alıyor, bölge araştırması yapıyor üzerinde nasıl bir proje inşa edileceğine karar veriyor. Daha sonra proje için bir gayrimenkul firmasıyla ortaklık yapıyor. Şirket yurtdışında ise hem arsa geliştiriyor hem de yatırımcı kimliği ile projenin yapımını da üstleniyor. Bugüne kadar Almanya ve İngiltere’de 14 projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, yurtdışında büyümelerine hız vereceklerini söyledi ve “Her gün önümüze 10-12 proje geliyor” dedi. Türkiye’deki tecrübelerini 6 yıl önce yurtdışına taşımaya karar verdiklerini belirten Peker, “İngiltere’ye ilk girdiğimizde, ‘Sermayenin bu kadar yüksek olduğu bir ülkede yapamazsınız’ dediler. Ama tüm bu söylemlere rağmen üstlendiğimiz projelerde son derece başarılı olduk. Londra’nın ardından Almanya’da özellikle Düsseldorf bölgesinde arazi ve proje geliştirmeye karar verdik” dedi.

SEKTÖRÜN AKINCILARIYIZ

Türk gayrimenkul sektörünün dünyanın her bölgesinde proje geliştirebilecek potansiyele sahip olduğuna söyleyen Peker, “Hızımız ve vizyonumuzla Avrupalıları şaşırttık. Biz aslında Türk gayrimenkul sektörünün akıncılarıyız. Geldik ve Türk şirketleri için mevzileri kazdık. Türk gayrimenkulcüleri, Avrupa’ya bekliyoruz” dedi. Peker, geliştirdikleri projelerde her detayı titizlikle çalıştıklarını belirtti ve şu örneği verdi: “Londra’da Maidstone bölgesinde üstlendiğimiz bir projede ilk etapta daire sayısı 112 adet olarak belirlenmişti. Fakat içimize sinmedi, projeyi baştan geliştirdik. Projenin yaratacağı gölgeleri bile hesapladık. Bölgede yarasalarıyla ünlüydü. Onların geçiş yollarına göre projeyi revize ettik. 162 dairelik bir proje hazırladık. Sonunda Belediye Meclisi’nin onayıyla proje kabul edildi.”

700 MİLYON POUND

İngiltere’deki varlıklarının mevcut değerinin 200 milyon pound olduğunu belirten Peker, inşaatları bitirip sattıklarında ise bu değerin 600-700 milyon pounda ulaşacağını diye konuştu. Londra’da Gravesend bölgesinde atıl kalan bir hastane binasını satın aldıklarını ifade eden Peker, Thames Nehri’nin kıyısında bulunan bölgede çalışmalara başladıklarını kaydetti. Almanya’da ise Düsseldorf bölgesine yoğunlaştıklarını belirten Peker, Heinsberg’deki projeyle ilgili şunları söyledi: “Türkiye’de bir daire fiyatına, yaklaşık 1.1 milyon Euro’ya 48 daire olan bir bina satın aldık. Şimdi bunu yeniliyoruz. Yine Düsseldorf’ın girişinde; 12 bin metrekarelik bir arsamız var. Burada karma bir proje geliştiriyoruz. İçinde bir de otel olacak. 6 fon şu an bu araziyi satın almak için tekliflerini bize iletti. Bunları değerlendiriyoruz.”

GARANTİLİ MODEL

HASAN Peker İstanbul’da bazı bölgelerde yaşanan stok fazlasının nedenini iyi bir mutfak çalışması yapılmamasına bağladı. Öte yandan arazi ve proje geliştiricisi bir firma olarak, bir anlamda tüketicinin sigortası olduklarının altını çizen Peker, çalışma sistemlerini de şöyle anlattı: “Biz normal arazi geliştiricilerden farklı olarak; tapuları müteahhitlere teslim etmiyoruz. Satıştan gelen parayı da bankada ayrı bir inşaat hesabında tutuyor, müteahhit firmaya da hak edişi oranında ödeme yapıyoruz. Böylece sorunların önüne geçiyoruz. Firmanın finansal açıdan bir zorluk yaşaması durumunda, tüketicilerin parası korunduğu için yola başka bir firmayla devam edebiliyoruz.”