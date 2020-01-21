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Ekonomi
ANKARA
Haber Giriş: 21.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Merkez'den Hazine'ye 40.5 milyar TL

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Merkez'den Hazine'ye 40.5 milyar TL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı kârı ve ihtiyat akçesinden Hazine’ye toplam 40.5 milyar TL aktaracak.

Bankanın dün Ankara’da yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonrası yapılan açıklamada, “Genel Kurul toplantısında, Merkez Bankası 2019 yılı dönem kârı üzerinden kâr payı avansı ödenmesine ve 2018 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde, 35.2 milyar Türk lirası kâr payı avans tutarı ve 5.3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır” denildi. Dün Ankara’da Merkez Bankası binasında toplanan genel kurulda söz alan hissedar Adnan Bahar, “Ben hisselerimi devlete hibe atmaya razıyım. Bir gemi beklersin ya, durumumuz öyle. Leyla Mecnun’da gelmeyecek bir gemi bekleniyordu. Biz de ona benzedik. Hibe edelim diyoruz alan yok. Bizim hiç mi hakkımız yok. Kim geldiyse böyle oldu. Bize hissedarlara 3 bin lira dağıtmak ne Merkez Bankası’na ne de Hazine’ye yakışmıyor” dedi. 

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