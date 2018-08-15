Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda atamalar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bugünkü sayıda yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, Dr. Uğur Namık Küçük’ün atanması gerçekleştirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığında Açık Bulunan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne Hayrettin Kurt getirildi.
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise İbrahim Halil Öztop’un atanması uygun görüld
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