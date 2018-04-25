Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında geç likidite penceresi (GLP) faizini 75 baz puan artırarak yüzde 13.5'e yükseltti. Diğer kısa vadeli faiz oranlarında ise değişiklik yapmadı.
Reuters anketine katılan 15 kurumun üçü hariç tamamı GLP faizinde artırım bekliyordu. Artırım bekleyenlerden dördü 25 baz puan, beşi 50 baz puan artış, üçü 75 baz puan artış tahmin ediyordu.
TCMB bir haftalık repo faizini yüzde 8, faiz koridorunun üst bandı olan gecelik borç verme faizini yüzde 9.25, faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borçlanma faizini de yüzde 7.25'te bıraktı.
TCMB piyasaya fonlamanın büyük bölümünü yaptığı GLP faizini son olarak Aralık ayında 50 baz puan artırmıştı.
TEMEL AMAÇ FİYAT İSTİKRARI
Açıklama metninde şu ifadeler kullanıldı: "Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir.
Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. İthalat fiyatlarındaki yükseliş söz konusu riskleri artırmıştır. Bu çerçevede kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla ölçülü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.
Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir."
BİR SONRAKİ TOPLANTI 7 HAZİRAN'DA
Merkez Bankası, 30 Nisan Pazartesi günü enflasyon raporunu kamuoyuna açıklayacak. Mayıs ayında PPK toplantısı yok. Bir sonraki PPK toplantısı 7 Haziran’da olacak.
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