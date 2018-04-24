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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL
24.04.2018 - 22:51, Son Güncelleme:

Pas mı artış mı

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Pas mı artış mı

Merkez Bankası bugün kritik Para Politikası Kurulu toplantısını yapıyor. Piyasada faiz artışı tahminleri öne çıksa da pas geçme ihtimali de göz ardı edilmiyor. PPK öncesi dün dolar kuru 4.08-4.10 lira seviyesinde hareket etti.

PİYASALARIN gözü bugün Merkez Bankası’nda olacak. Para Politikası Kurulu (PPK) yılın üçüncü toplantısını yapacak. PPK’nın faizlerde bir değişiklik yapıp yapmayacağı nisan ayı başından bu yana tartışılıyor. Nisan ayının başında PPK toplantısında faiz artışı yapılabileceği tahminleri yapılıyordu. Ancak son günlerde pas geçilebileceği de konuşuluyor. Genel beklenti Geç Likidite Penceresi faizinde (GLP) artış olacağı yönünde. Merkez Bankası kararının dövizin yönünü de belirlemesi açısından kritik bulunuyor. Şu anda Merkez Bankası’nın politika faizi yüzde 8, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7.25 ve yüzde 9.25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranını da yüzde 12.75.

PPK’nın bir adım atacağı genel beklenti. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, piyasada çok farklı beklentiler olduğunu genel olarak artışa kesin gözüyle bakıldığını, kendi tahmininin GLP’de 50 baz puan artış olacağı yönünde olduğunu söyledi. Farklı senaryoların da konuşulduğunu ifade eden Bürümcekçi, PPK’nın uzun zamandır GLP’yi artırarak gittiğini, faiz koridorunun genişletilebileceği yönünde de beklentiler olduğunu kaydetti. Bürümcekçi, enflasyon beklentilerinin yükseldiğini de belirterek, “Kurlardaki mevcut seviye düşmesini engelleyecek gibi duruyor.. Hamle yapması için uygun zaman. Genel eğilim (bir şey yapsın kur yatışsın) havası var” dedi. Pas geçme ihtimalini beklemediğini ifade eden Bürümcekçi, artışın piyasada fiyatlandığını söyledi.

ETKİSİ KISA SÜRER
GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, doların 4.08 lirada olması ve dün biraz sakin seyretmesi dikkate alındığında Merkez Bankası’nın aslında alabileceği her türlü kararın sürpriz olmayacağını söyledi.

Erkan, “Baz senaryomuz Merkez Bankası’nın bu ayı pas geçmesi şeklinde olmaya devam ediyor. Ancak, TL’nin ‘erken seçim’ kararı sonrasındaki kazançlarının çoğunu geri vermesi ve kurun eski seviyelerine yaklaşması itibariyle, TL’yi destekleme amaçlı olarak 50 baz puana kadar bir faiz artışı ihtimalini de dışlamıyoruz. Faiz artışı enflasyonda düşüşü sağlamanın tek yolu değildir, en azından kur oynaklığından gelen marjinal etki alınabilir fakat bizde en olumsuz kalem gıda, haliyle gıdada arzın devamlılığını ve maliyetleri azaltıcı yapısal reformlar yapılmadan uzun vadeli hedeflere ulaşılması zor. Bu noktada Merkez Bankası’nın para politikası kapsamında yapabildikleri kısa vadeli faizleri etkilemekten ibarettir. Kalanı ise mali politikaların, yani ekonomi yönetiminin işidir” diye konuştu. Erkan şöyle devam etti: “Merkez, bu şartlarda faiz artışı yaparsa TL’ye biraz daha destek olabilir. Bu adım proaktif bir adım olarak değerlendirilir ve kurdaki anlık gelişmelere göre değil, enflasyon trendi ve beklentilerine göre karar verildiğini gösterir. Ancak 50 baz puanlık bir artış enflasyon dinamiklerini değiştirmez ve TL’ye yaptığı olumlu etki kısa süreli kalabilir. Eğer reel faiz düşünülürse; faiz artışının da daha yüksek oranda yapılması gerekir.”

Merkez Bankası bugün açıklanacak Para Politikası Kurulu kararının ardından 30 Nisan pazartesi günü de Enflasyon Raporu’nu kamuoyuna açıklayacak. Mayıs ayında PPK toplantısı yok. Bir sonraki PPK toplantısı 7 Haziran’da yapılacak.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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