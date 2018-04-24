Pas mı artış mı

PİYASALARIN gözü bugün Merkez Bankası’nda olacak. Para Politikası Kurulu (PPK) yılın üçüncü toplantısını yapacak. PPK’nın faizlerde bir değişiklik yapıp yapmayacağı nisan ayı başından bu yana tartışılıyor. Nisan ayının başında PPK toplantısında faiz artışı yapılabileceği tahminleri yapılıyordu. Ancak son günlerde pas geçilebileceği de konuşuluyor. Genel beklenti Geç Likidite Penceresi faizinde (GLP) artış olacağı yönünde. Merkez Bankası kararının dövizin yönünü de belirlemesi açısından kritik bulunuyor. Şu anda Merkez Bankası’nın politika faizi yüzde 8, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7.25 ve yüzde 9.25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranını da yüzde 12.75.

PPK’nın bir adım atacağı genel beklenti. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, piyasada çok farklı beklentiler olduğunu genel olarak artışa kesin gözüyle bakıldığını, kendi tahmininin GLP’de 50 baz puan artış olacağı yönünde olduğunu söyledi. Farklı senaryoların da konuşulduğunu ifade eden Bürümcekçi, PPK’nın uzun zamandır GLP’yi artırarak gittiğini, faiz koridorunun genişletilebileceği yönünde de beklentiler olduğunu kaydetti. Bürümcekçi, enflasyon beklentilerinin yükseldiğini de belirterek, “Kurlardaki mevcut seviye düşmesini engelleyecek gibi duruyor.. Hamle yapması için uygun zaman. Genel eğilim (bir şey yapsın kur yatışsın) havası var” dedi. Pas geçme ihtimalini beklemediğini ifade eden Bürümcekçi, artışın piyasada fiyatlandığını söyledi.

ETKİSİ KISA SÜRER

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, doların 4.08 lirada olması ve dün biraz sakin seyretmesi dikkate alındığında Merkez Bankası’nın aslında alabileceği her türlü kararın sürpriz olmayacağını söyledi.

Erkan, “Baz senaryomuz Merkez Bankası’nın bu ayı pas geçmesi şeklinde olmaya devam ediyor. Ancak, TL’nin ‘erken seçim’ kararı sonrasındaki kazançlarının çoğunu geri vermesi ve kurun eski seviyelerine yaklaşması itibariyle, TL’yi destekleme amaçlı olarak 50 baz puana kadar bir faiz artışı ihtimalini de dışlamıyoruz. Faiz artışı enflasyonda düşüşü sağlamanın tek yolu değildir, en azından kur oynaklığından gelen marjinal etki alınabilir fakat bizde en olumsuz kalem gıda, haliyle gıdada arzın devamlılığını ve maliyetleri azaltıcı yapısal reformlar yapılmadan uzun vadeli hedeflere ulaşılması zor. Bu noktada Merkez Bankası’nın para politikası kapsamında yapabildikleri kısa vadeli faizleri etkilemekten ibarettir. Kalanı ise mali politikaların, yani ekonomi yönetiminin işidir” diye konuştu. Erkan şöyle devam etti: “Merkez, bu şartlarda faiz artışı yaparsa TL’ye biraz daha destek olabilir. Bu adım proaktif bir adım olarak değerlendirilir ve kurdaki anlık gelişmelere göre değil, enflasyon trendi ve beklentilerine göre karar verildiğini gösterir. Ancak 50 baz puanlık bir artış enflasyon dinamiklerini değiştirmez ve TL’ye yaptığı olumlu etki kısa süreli kalabilir. Eğer reel faiz düşünülürse; faiz artışının da daha yüksek oranda yapılması gerekir.”

Merkez Bankası bugün açıklanacak Para Politikası Kurulu kararının ardından 30 Nisan pazartesi günü de Enflasyon Raporu’nu kamuoyuna açıklayacak. Mayıs ayında PPK toplantısı yok. Bir sonraki PPK toplantısı 7 Haziran’da yapılacak.