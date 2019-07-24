Memurlar zam görüşmeye hazır
MEMURLARLA 1 Ağustos’ta kurulacak olan toplu görüşme masası öncesinde talepler netleşmeye başladı.
Türkiye Kamu-Sen, ilk yıl için yüzde 10 artı 10 talep ederken, KESK ise yüzde 38 talebini gündeme getirecek. Memur-Sen yetkili sendika olarak belirleyici olsa da diğer konfederasyonlar da toplu görüşme masasında yer alarak taleplerini dile getiriyorlar. Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 dönemini kapsayacak görüşmeler için taban aylığa seyyanen 600 lira zam istediklerini açıkladı. Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, ilk yıl yüzde 10 artı 10, ikinci yıl yüzde 8 artı 8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep ettiklerini belirterek şunları kaydetti: “Mali taleplerimizin karşılanması durumunda, bugün 3 bin 18 lira düzeyinde olan 15’in 1’indeki en düşük dereceli memur maaşı 2020 sonunda 4 bin 509 liraya, 2021 sonunda 5 bin 417 liraya, 4 bin 14 lira düzeyinde olan ortalama memur maaşı ise 2020 sonunda 5 bin 750 liraya, 2021 sonunda da 6 bin 908 liraya çıkacaktır. Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, döner sermaye, ek ders, fazla mesai, ikramiye gibi tüm ödemelerin emekli keseneğine dahil edilerek, emekli olacak memurların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyoruz. Ortalama memur maaşının yıllık toplam tutarı dikkate alınarak gelir vergisi tarifesine yeni düzenleme getirilsin. Tüm kamu görevlilerine de ‘Bayram ikramiyesi’ ödensin.”
HER ÇOCUĞA 500 TL
KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen de konfederasyonun taleplerini açıkladı. En düşük memur maaşının Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç 4 bin 222 liraya çıkarılmasını istediklerini belirten Gezen, eş yardımının 478 liraya çıkarılmasını ve her bir çocuk için 500 lira ödenmesini talep ettiklerini dile getirdi. Tüm kamu çalışanları için yıllık 2 bin lira yakacak yardımı talebinde bulunduklarını belirten Gezen, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istediklerini kaydetti. KESK’in teklifinde ayrıca tüm kamu personeline Türkiye genelinde toplu ulaşım araçlarında geçerli aylık abonman kartı verilmesi, yılda iki kez brüt asgari ücret tutarında ikramiye ödenmesi, asgari ücretin vergi dışı bırakılması, zorunlu BES kesintisinin kaldırılması, kadın çalışanların 20, erkek çalışanların 25 hizmet yılını tamamladıklarında talep etmeleri halinde emekliliğe hak kazanması maddeleri yer alıyor.
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