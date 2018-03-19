Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>''Memura yarı zamanlı çalışma sistemi geliyor''

''Memura yarı zamanlı çalışma sistemi geliyor''

Hürriyet Haber
19.03.2018 - 10:30 | Son Güncelleme:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu müjdeli haberi vererek yakında memurlar için yarı zamanlı çalışma sisteminin hayata geçirileceğini duyurdu.

Memurların daha iyi hayat standartlarına sahip olamadıkları ve kendilerine zaman ayıramadıkları için çalışma saatlerinden ve belli başlı izinlerin yetersiz olduğundan şikayetçilerdi. Şuanda zaten memurlar doğum izni almakta ve çocuğun belli bir dönemine kadar anne yarı zamanlı olarak çalışabilmektedir. Fakat bu durumunun çocuklar üzerinde kötü etkisinden, ilgisiz büyüyen bir nesil yetiştirme korkusundan aileler için daha uzun süre yarı zamanlı olarak çalışmaları hayata geçirilecek.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA SİSTEMİ NEDİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklama da yarı zamanlı çalışma sistemi hakkında görüşmelerin devam ettiği ve yakın zamanda hayata geçirileceği müjdesini verdi. Buna göre yarı zamanlı çalışma sisteminde memur olan anne doğum iznine çıktıktan sonra doğumunu gerçekleştirip çocuğunun okul yaşına gelene kadar kamuda yarı zamanlı olarak çalışabilecektir. Çalışma saatleri annenin çalıştığı kurum ile görüşmenin yapıldıktan sonra belirlenmekte olup bu süreçte ilgili kişi yarı maaş alacaktır. Yani hem mesai saatleri yarı yarıya düşürülecek hemde personele yarı maaş verilecek. Fakat bu süreç sonucunda çocuklara aileler daha çok ilgi gösterebilecek ve onlara bakıcı tutmasına gerek kalmayacaktır.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (18.03.2018) - 2İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
Etiketler: son dakika , memur , haber , haberler , çalışma ve sosyal güvenlik bakanı , jülide sarıeroğlu , çalışma hayatı , yarı zamanlı çalışma
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri