Megakentten 88 milyon yolcu geçti
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Atatürk, İstanbul ve Sabiha Gökçen Uluslararası havalimanlarında bu yılın ocak-ekim ayları arasında, geçen seneye göre yolcu ve sefer artışı kaydedildi.
Atatürk Havalimanı'nda yılın ilk 10 ayında iç hatta 4 milyon 227 bin 132, dış hatta 11 milyon 845 bin 402 yolcu seyahat etti. Bu dönemde, havalimanından yapılan seferlerle toplam 16 milyon 72 bin 534 kişi geliş-gidiş yaptı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bu yılın ocak-ekim döneminde toplam 29 milyon 764 bin 825 yolcu misafir edildi. İç hatta 18 milyon 35 bin 324, dış hatta 11 milyon 729 bin 501 yolcu bu havalimanında ağırlandı.
Dünyanın en büyük havacılık merkezlerinden İstanbul Havalimanı da bu yılın 10 aylık döneminde hava trafiği ve yolcu açısından yoğun bir dönemi geride bıraktı. İstanbul Havalimanı'nda ocak-ekim ayları arasında icra edilen geliş-gidiş seferleriyle toplam 41 milyon 792 bin 679 yolcu seyahat etti. Yolculardan 10 milyon 157 bin 579'i iç hat, 31 milyon 635 bin 100'ü dış hat seferlerini tercih etti. Bu dönemde, megakentteki 3 havalimanından iç hatta 32 milyon 420 bin 35, dış hatta 55 milyon 210 bin 3 olmak üzere 87 milyon 630 bin 38 yolcu seyahat etti. Geçen yılın aynı döneminde Atatürk, İstanbul ve Sabiha Gökçen Uluslararası havalimanlarından 86 milyon 940 bin 295 kişi seyahat ederken bu yılki yolcu artışı 689 bin 743 olarak hesaplandı.
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