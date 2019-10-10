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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 10.10.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Maserati'den 5 milyar euroluk dev yatırım

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Maserati'den 5 milyar euroluk dev yatırım

Lüks otomobil üreticisi Maserati elektrikli ve sürücüsüz otomobil için çalışmalara başladı. Şirket 5 milyar euro yatırım yapmayı hedefliyor.

Maserati, Fiat Chrysler Automobilesın (FCA) İtalya'ya yaptığı 5 milyar euroluk yatırım ile tesis yenileme, elektrifikasyon ve otonom sürüş teknolojileri kapsamındaki planlarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Maserati DNA'sına özgü sürüş dinamiklerinin yanında hızlı şarj özellikleri, yeni nesil elektrik bataryaları ve güç aktarma teknolojisiyle birleştirilecek olan araçlar, Modena, Cassino ve Torino'daki tesislerde üretilecek.

Buna göre, Maserati, elektrikli araçlar, otonom sürüş teknolojileri ve üretim hatlarındaki yenilikler kapsamında 5 milyar euro tutarında yatırım planlıyor. Plan dahilindeki yeni modeller, teknolojiyle Maserati'nin geleneksel değerlerini aynı potada birleştirecek benzersiz spor otomobiller olarak tasarlanıyor. Markanın Modena'daki fabrikasında 800 milyon euro yatırım ile devreye alınacak yeni üretim hattının 2020 yılının ilk çeyreğinde açılması planlanıyor. Elektrikli Maserati serisinin üretiminin plan dahilinde 2021 yılında başlaması bekleniyor.

Maserati, üreteceği elektrikli araçlarla birlikte mevcut ürün gamındaki modellerini de otonom sürüş özellikleri ile güncellemek için çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmiş otoyol asistanına sahip Maserati'de Seviye 2 ile başlayan otonom süreç, aracın şerit giriş çıkışlarını sağlayan ve sürücünün kontrolü kaybettiği durumlarda aracı yol kenarında güvenli bir şekilde durduran Seviye 3'e kadar uzanıyor.

Fiat Chrysler Automobiles'ın 29 Kasım tarihinde Torino'da açıklamış olduğu İtalya'ya yönelik 2019-2021 yatırım planı; 13 adet tamamen yeni veya önemli ölçüde güncellenmiş FCA modeli ile mevcut ya da yeni 12 modelin elektrikli versiyonunu içeriyor. Bu modeller arasında Maserati dışında Fiat'ın Mirafiori’de üretileceği 500'ün elektrikli versiyonu ve Alfa Romeo’nun Pomigliano'da üretileceği yeni bir premium araç da yer alıyor.

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