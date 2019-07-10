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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ANKARA
10.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Masada bitirelim

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Masada bitirelim

Hükümet 200 bin kamu işçisini ilgilendiren ilk toplu iş görüşmelerinde ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay içinse yüzde 4 maaş zammı teklif etti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay “Enflasyonun yüzde 17 olduğu yerde bize yüzde 5 zam öneriyorlar. Bu teklifin konuşulabilir, müzakere edilebilir bir tarafı yok. Arzumuz bu işin masada bitmesi” dedi.

HÜKÜMETİN, 200 bin kamu çalışanını yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerindeki ilk teklifi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından iletilen teklifte, 3 bin 500’ün altında ücret alanlara 60 TL seyyanen zam, ilk 6 ay ücretlere yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 zam yapılması yer aldı. Üçüncü ve dördüncü 6 ay için de enflasyon oranında zam önerildi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, teklifin müzakere edilebilir tarafının olmadığını söyledi. Müzakerelerin bundan sonraki süreçte de devam etmesi bekleniyor.

‘MÜZAKERE EDİLEMEZ’

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Atalay, “Teşekkür ettik, kalktık. Baktığınız zaman elektriğe yüzde 50 zam gelmiş, çaya, şekere tüpe yüzde 35-40-45 civarında zam var. Biz sıkıntılı dar gelirli insanların başkanıyız. Türk-İş’in arzusu bu işin masada bitmesi. Ekonomide sıkıntı olduğunda diyorlar ki işçi ücretlerine zam yapılmasın. Maalesef işçilere olumlu bir haber veremiyoruz. 15 denen yerde 5’i görünce diyecek bir şey kalmadı. Teklifi kabul etmedik... Sendikaların süreçleri devam ediyor. Ya imzalayacaklar ya grev kararı alınacak. Nefes alabilecek ücret alalım istiyoruz. Bu ücretle adım atacak durum yok. Hükümet çağırırsa geliriz, çağırmazsa bir talebimiz olmaz” dedi.

Türk-İş, toplu sözleşmelerle ilgili teklifini önceki hafta iletmişti. Teklifte, öncelikle düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya çekilmesi, ardından tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam yapılması öngörülmüştü. İlk altı ay için yüzde 15 zam talep eden Türk-İş, iki, üç ve dördüncü altı aylar için de enflasyon+3 puan artış talebinde bulunmuştu.

2 AYLIK YASAL SÜREÇ

Hak-İş ise en düşük brüt ücretin 4 bin 250 liraya yükseltilip, 360 lira iyileştirme yapılmasını, birinci altı ay yüzde 15, sonraki altışar aylık dönemlerde de enflasyon artı yüzde 5 refah payı istedi. Yaklaşık 200 bin kamu işçisinin 70 bini Hak-İş’e bağlı sendikaların üyelerinden oluşuyor. Ancak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde tüm işçileri Türk-İş temsil ediyor.

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralları içinde olmak üzere kamudaki yaklaşık 200 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmelerinin yürürlük sürelerinin dolması üzerine hükümet ve Türk-İş, yeni sözleşme için geçen hafta masaya oturmuştu. Dün yapılan ikinci görüşmede ise hükümet zam teklifini sundu. Teklifin sunulmasının ardından iki aylık yasal süreçte anlaşma sağlanamaması halinde, işçi konfederasyonları grev kararı alabiliyor.

Kamu işçileriyle ilgili söz konusu toplu iş sözleşmeleri, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu sözleşmelerin çerçevelerini de belirlemesi açısından da önem taşıyor.

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