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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
12.03.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Marmaris'te satılıyor, yabancı kadınlar tercih ediyor! Kilosu 70 bin TL...

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Marmaris'te satılıyor, yabancı kadınlar tercih ediyor! Kilosu 70 bin TL...

MARMARİS’te aktarda satılan ve birçok hastalığa şifa olduğu öne sürülen İran safranı, kilosu 70 bin liralık fiyatıyla cep yakıyor. İran safranını genellikle yerleşik yaşayan yabancı uyruklu kadınlar tercih ediyor.

En pahalı baharatlar arasında başı çeken İran safranı, aktarlarda kilogramı 70 bin liradan satılıyor. İran’ın ’kırmızı altın’ı olan 3 bin yıllık safranın bu kadar pahallı olmasının nedeni 1 kilogram safran elde edebilmek için 170 bin çiçek toplanması gerekmesi ve çiçeğin çok küçük bir kısmından elde ediliyor olması. Otomobil fiyatına denk gelen safranın şifa deposu olduğu, kanserin de aralarında bulunduğu birçok sağlık sorununa karşı alternatif tedavilerde kullanıldığı belirtildi.

Marmariste satılıyor, yabancı kadınlar tercih ediyor Kilosu 70 bin TL...

Aktarlık yapan Veysel Baykara (25), safran çiçeği tohumunun ağustos ve eylül aylarında ekildiğini, 1- 2 ay sonra çiçeklerinin açtığını, boyunun 20 santimetreye ulaştığını, açan çiçeklerin tek tek elle toplandığını ve özel kömür ateşinde bal mumuyla karıştırılarak kurutulduğunu anlattı. Baykara, kilogram fiyatı bir otomobilin fiyatıyla eşdeğer olan İran safranı için şunları söyledi:

Marmariste satılıyor, yabancı kadınlar tercih ediyor Kilosu 70 bin TL...

"Çok emek ve özen istiyor. Bu nedenle pahalı. Kendi ağırlığının 100 bin katı suyu, sarıya boyayabilecek kadar kuvvetli bir boyama özelliğine sahip. Bu özelliğinden dolayı boya üretiminde kullanılır. Safran gıda, kozmetik ve alternatif tıp alanında da sıklıkla kullanılır. Marmaris’te çoğunlukla yabancı uyruklu kadınlar safran tercih ediyor. 1-10 gram arasında alırlar. Marmaris’te safran alan 200 müşterimiz var. Bu müşterilerimizin yarısından fazlasını kadınlar oluşturuyor. İki çeşit safran talebi söz konusu. Birisi kilosu 70 bin lira olan İran safranı, diğeri kilosu 40 bin liraya satılan İspanyol safranı. Bu iki baharatı özel istek üzerine getirtiyoruz."

Özel bir hastanede diyetisyen olan Sanem Şener, "Safran, antioksidan özelliğinden dolayı sindirim sistemi için çok faydalı. Potasyum yönünden zengin. Kan basıncını sağlıklı seviyelerde tutmak için az miktarlarda kullanılan baharat türü. İçerdiği antioksidan özelliğinden dolayı özellikle cilde çok faydalı" dedi.

 

 

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